AstraZeneca-vaccinen er fortsat i bero indtil næste uge, mens myndighederne vurderer dens sikkerhed.

Sundhedsstyrelsen holder fast i den to ugers pause, som AstraZeneca-vaccinen er i, og som udløber torsdag i næste uge, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på et pressemøde.

- Vi gør det ud fra et forsigtighedsprincip. Det er vores vurdering, at vi er nødt til at grave yderligere ned i sagen, fordi vi er nødt til at forstå bivirkningerne bedre, og hvorfor unge og raske mennesker bliver ramt, siger han.

Vaccinen fra AstraZeneca er blevet sat i forbindelse med en række blodpropper med usædvanlige symptomer.

Søren Brostrøm siger på pressemødet, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har taget stilling til, om folk, der skal vaccineres, kan fravælge vaccinen uden at komme bagest i vaccinekøen.

/ritzau/