Antallet af test er faldet op mod 40-50 procent i det nye år. Sundhedsstyrelsen opfordrer til at tage test.

I det nye år har der været et stort fald i antallet personer, der får foretaget en coronatest.

I ugen op til jul blev der i gennemsnit foretaget 185.000 test om dagen - fordelt mellem test i det offentlige og lyntest.

I de første dage af januar har tallet været under eller lidt over 100.000.

Hos Sundhedsstyrelsen er vicedirektør Helene Probst lidt bekymret over, at færre bliver testet.

- Det var forventeligt, at der var færre test i juleferien, men nu vil vi meget gerne have mere gang i testaktiviteten. Det er vigtigt for at få inddæmmet smitten og brudt smittekæder.

- Man kan godt være lidt bekymret over den nedgang i test, der har været. Det kan tyde på, at der er nogle med lette symptomer, som ikke er blevet testet.

- Selv om man blev testet før jul, skal man huske, at en test kun er et øjebliksbillede, siger Helene Probst.

Det er først og fremmest personer med symptomer eller nære kontakter til smittede, som ifølge Sundhedsstyrelsen skal tage en test.

Men også folk med milde symptomer bør tage en test.

- Hvis man har lette symptomer, også bare lidt ondt i halsen eller snottet, er det vigtigt, at man bliver testet, siger Helene Probst.

Samtidig kan det også være en idé at blive testet, hvis for eksempel en kollega er blevet smittet - også selv om man ikke er defineret som nær kontakt.

- Hvis man er i det mindste tvivl, om man har været smittet, så er det en god idé at få taget en test, siger hun.

I efteråret var der i perioder pres på testsystemet, fordi rigtig mange tog en test - for eksempel forud for begivenheder.

Men nu er der så meget kapacitet - herunder også for lyntest - at man ikke skal holde sig tilbage.

- Der er ikke noget i vejen med at tage en test, hvis man er i tvivl, om man er smittet, eller man skal besøge en pårørende, der er i risiko for coronavirus, siger Helene Probst.

Der er i øjeblikket stort set ingen ventetid i de offentlige testcentre, hvor man kan få bestille en tid på hjemmesiden coronaprover.dk.

Det samme gør sig gældende i de testcentre, hvor man kan møde og få en lyntest.

/ritzau/