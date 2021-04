De er ikke nødvendigt at lade sig teste for coronavirus, hvis man er vaccineret, lyder det fra myndigheder.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke længere, at man bliver testet for coronavirus regelmæssigt, hvis man er blevet vaccineret.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

- Risikoen for at smitte videre, når man er vaccineret og ikke har symptomer på covid-19, er meget lille. Derfor anbefaler vi nu, at man som vaccineret ikke længere behøver at lade sig teste regelmæssigt, når man ikke har symptomer, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst i pressemeddelelsen.

Nye studier viser, at risikoen for at smitte videre som vaccineret og uden symptomer er meget lille.

- Det betyder, at det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv ikke længere er nødvendigt at lade sig teste regelmæssigt, når man er færdigvaccineret, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

/ritzau/