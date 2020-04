Sundhedsstyrelsen får i den grad brugt nogle penge, når det kommer til annoncer og kampagner i øjeblikket.

Tidligere på ugen kunne blandt andre journalista.dk afsløre, at styrelsen har brugt intet mindre end 135.000 kroner på en otte minutter lang corona-video med Søren Brostrøm, der bliver interviewet af tidligere vært på TV Avisen Tine Gøtzsche.

Og nu er der altså mere røre i andedammen.

DR's Detektor har nemlig fået bekræftet, at Sundhedsstyrelsen har hevet endnu et beløb på over 100.000 op af lommen for et sponsoreret interview.

(Arkiv) Sus Wilkins medvirker i den annonce, som Sundhedsstyrelsen har betalt 119.000 kroner for. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Arkiv) Sus Wilkins medvirker i den annonce, som Sundhedsstyrelsen har betalt 119.000 kroner for. Foto: Mads Claus Rasmussen

Helt præcist har Sundhedstyrelsen betalt 119.000 kroner for et interview - og en dertilhørende artikel - med skuespillerinden Sus Wilkins og sangerinden Freja Kirk på Soundvenue.dk.

Artiklen er udgivet med overskriften: 'Corona-interview med Sus Wilkins og Freja Kirk: ‘Vi skal giftes om fem måneder – i Sydeuropa af alle steder’.

Sundhedsstyrelsen forklarer, at den dyre artikel, som er en del af en større informationskampage, er købt på baggrund af, at de har haft svært ved at nå de yngre aldersgrupper.

'I kampagnen har vi benyttet en række influencers, som gratis har stillet deres platform til rådighed, men der har også været behov for at komme ud via andre platforme – blandt andet Soundvenue – for at dække bredt,' skriver chefkonsulent Stine Flod Storgaard fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsesafdeling.i en mail til Detektor.

(Arkiv) Freja Kirk medvirker i den annonce, som Sundhedsstyrelsen har betalt 119.000 kroner for. Foto: Malene Anthony Nielsen Vis mere (Arkiv) Freja Kirk medvirker i den annonce, som Sundhedsstyrelsen har betalt 119.000 kroner for. Foto: Malene Anthony Nielsen

Chefkonsulenten understreger endvidere, at Sundhedsstyrelsen ikke har indgået et partnerskab, men at der er tale om betalt annoncering.

I den omtalte artikel på Soundvenue.dk fortæller Sus Wilkins og Freja Kirk, der har henholdsvis 40.000 og 12.000 følgere, hvordan deres liv har ændret sig som følge coronaepidemien.

Øverst til højre i artiklen står det skrevet med småt, at den er sponsoreret, mens det til venstre under billedet igen står skrevet med småt, at den er sponsoreret af Sundhedsstyrelsen.

Udover dette fremgår det ikke, at der er tale om en annonce, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Soundvenue og det danske mediebureau IUM.

(Arkiv) Direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere (Arkiv) Direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen. Foto: Niels Christian Vilmann

Sus Wilkins afviser over for Detektor, at hun eller Freja Kirk har modtaget penge for annoncen.

Detektor har spurgt flere af partiernes sundhedsordførere ind til Sundhedsstyrelsensens 119.000 kroner dyre investering i en annonce på Soundvenue.

Her vækker beslutningen undren hos Nye Borgerlige, Venstre og Enhedslisten. Førstnævntes ordfører kalder ligefrem investeringen for 'grotesk'.

Alternativet og Dansk Folkeparti er dog mere positive og mener, at det er vigtigt, at Sundhedsstyrelsen forsøger at nå ud til de unge. Du kan læse alle sundhedsordførernes reaktioner i Detektors artikel på DR.