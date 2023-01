Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tre grupper af folk bliver nu anbefalet at tage tabletter, hvis de får coronavirus.

Det drejer sig specifikt om ældre over 80 år, meget overvægtige og folk med alvorlige sygdomme. Især folk med lungesygdom eller kræft, oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er nemlig de personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb når de får coronavirus, og derfor kan have gavn af tabletbehandling

Tabletbehandlingen skal bruges, hvis man bliver smittet med coronavirus, og får symptomer som for eksempel feber, tør hoste, hovedpine eller andre symptomer på coronavirus.

»Er du i særlig øget risiko for covid-19, vil du kunne have gavn af tabletbehandlingen, hvis du bliver smittet med coronavirus. Tabletbehandlingen er effektiv og kan give et mildere sygdomsforløb og nedsætte risikoen for, at du bliver så syg, at du skal indlægges,« siger sektionsleder og overlæge Kirstine Moll Harboe.

Behandlingen skal gives inden for fem dage efter, at man er begyndt at få symptomer.

Tabletbehandlingen bliver ordineret over telefonen, og man behøver ikke at forlade hjemmet for at tage til lægen eller på hospitalet for at blive undersøgt.

»Du skal være hurtig for at få effekt af behandlingen, for du skal begynde at tage tabletterne senest fem dage efter, at du mærker de første symptomer,« siger overlægen.