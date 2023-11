Læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale troppede søndag eftermiddag op foran Rigshospitalet til en fredsforsamling i solidaritet med Gaza.

»Vi er her for at vise, at vi ser dem. Hører dem. Tænker på dem. Råber højt for dem,« fortæller Nanna Josefine Hessel, der er sygeplejerskestuderende og selv arbejder på hospitalet til dagligt.

Og så er hun ikke mindst en af dem, der søndag havde en fælles bøn for sine kollegaer i Gaza.

»Det var en sørgelig stemning, hvor der først og fremmest var fokus på børnene og den forfærdelige situationen både de, men også andre palæstinensere, er i,« siger Nanne Josefine Hessel.

Dansk sundhedspersonale råbte op foran hospitalet søndag. Foto: Privat Vis mere Dansk sundhedspersonale råbte op foran hospitalet søndag. Foto: Privat

Fredsforsamlingen sker blandt andet efter beretninger fra sundhedspersonale, der arbejder under frygtelige forhold i det krigshærgede område.

Lørdag oplyste de palæstinensiske sundhedsmyndigheder, at 39 babyer i øjeblikket er i fare for at dø på grund af strømafbrydelser, mangel på ilt og medicin på Shifa-sygehuset, som er det største hospital i Gazastriben.

I en pressemeddelelse fra organisationen Læger Uden Grænser, har man videre oplyst, at al-Shifa-hospitalet flere gange er blevet ramt af »ubønhørlige bombardementer«, ligesom organisationen har bønfaldt om, at man stopper angreb mod hospitaler, ansatte og patienter.

»Det er fuldstændig uhørte og umenneskelige forhold, de arbejder under. Ingen pauser, operationer uden bedøvelse og intet lys. Man kan slet ikke forestille sig det,« siger Nanna Josefine Hessel og fortsætter:

Mange repræsentanter fra sundhedsvæsenet var søndag mødt op på parkeringspladsen foran Rigshospitalet. Foto: Privat Vis mere Mange repræsentanter fra sundhedsvæsenet var søndag mødt op på parkeringspladsen foran Rigshospitalet. Foto: Privat

»Det mindste vi kan gøre, er at gå på gaden og blive ved med at råbe op. Imens gør dem, der rent faktisk kan gøre noget, intet. Det er uhyggeligt at være vidne til.«

Hovedbudskabet til dagens fredsforsamling foran Rigshospitalet var, foruden at vise støtte til sundhedspersonalet i Gaza, at opfordre til en øjeblikkelig våbenhvile.

En våbenhvile, som både et overvældende flertal i FNs generalforsamling og tusindvis af demonstranter verden over kæmper for.

Danmark var et af de 45 lande, der undlod at stemme til FNs generalforsamling, mens 120 lande stemte for. 14 lande, heriblandt USA og Israel, stemte imod.

7. oktober angreb terrororganisationen Hamas Israel. Siden har 1200 israelere ifølge talsmanden fra Israels udenrigsministerium mistet livet, mens mere end 200 personer bliver holdt som gidsler.

Ifølge de palæstinensiske sundhedsmyndigheder er mere end 11.100 mennesker blevet dræbt i Gaza.

Du kan følge udviklingen i krigen i B.T.s livedækning HER.