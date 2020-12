Mellem 1200 og 3000 personer kan lyntestes for corona hver time i nyt testcenter, som mandag åbner i Parken.

Sundhedspersonale får førsteprioritet, når landets største coronatestcenter mandag klokken 09 slår dørene op i Parken i København.

Det skriver Copenhagen Medical i en pressemeddelelse.

Det er en af de fire virksomheder, der har indgået en aftale med sundhedsmyndighederne om at levere i alt 100.000 daglige lyntest på statens regning.

I Parken vil 1200 personer hver time kunne få taget en lyntest, der giver svar inden for 15 minutter. Det vil kunne opjusteres til 3000 i timen, hvis der er behov. Det oplyser Copenhagen Medical.

Efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen bliver der oprettet en hurtig indgang for sundheds- og plejepersonale. Samt andre medarbejdere, der løser samfundskritiske opgaver.

Det gælder politi, brandvæsen, Forsvaret, beredskab og veteraner, lyder det i pressemeddelelsen.

De hurtige test kaldes antigentest og foretages gennem podning i næsen.

En faglig ekspertgruppe har tidligere slået fast, at antigentest langtfra er lige så sikre som de pcr-test, der bruges i statens testsystem, og derfor kun skal ses som et supplement.

Det nye testcenter skal ifølge Copenhagen Medical være med til at sikre, at det relevante sundhedspersonale er blevet screenet for coronavirus, inden der skal gives vacciner på landets plejehjem.

- Vores testcenter kan løse testudfordringen for de berørte medarbejdere i Storkøbenhavn på ganske kort tid, under velordnede og professionelle forhold ikke mindst på grund af vores fuldt digitaliserede registrering og testproces, siger selskabets direktør Jeppe Handwerk.

- Ved at stille denne mulighed til rådighed kan vi være med til at sikre, at udrulningen af vaccinationsprogrammet kan komme i gang så hurtigt som muligt.

Personer, der vil benytte sig af den hurtige indgang, kan få adgang fra C-tribunen på Østre Allé ved at bære uniform eller fremvise virksomhedens ID-kort.

Alle andre kan bruge indgangen via Port H ved A-tribunen uden tidsbestilling.

/ritzau/