Statens Serum Institut oplyser, at man har registreret en type salmonella, som man normalt ser i svinekød.

Statens Serum Institut efterforsker i øjeblikket et større udbrud med salmonella, hvor mindst 28 personer har været syge.

Det oplyser instituttet i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

De 28 syge er både børn og voksne fra hele landet.

- Vi arbejder på at finde ud af, hvad der er skyld i udbruddet. Vi ved, at det er en type af salmonella, som vi normalt ser i svinekød.

- Det bedste råd, vi kan give lige nu, er derfor at være ekstra opmærksomme på at gennemstege svinekød og holde det rå kød adskilt fra det spiseklare mad i køkkenet, siger Luise Müller, epidemiolog på Statens Serum Institut.

I alt har 18 personer været indlagt på hospitalet.

Salmonellainfektionen kan opstå, hvis kødet ikke bliver stegt ordentligt, eller hvis saft fra svinekødet kommer i kontakt med andre fødevarer, som ikke varmebehandles under tilberedningen i køkkenet.

Statens Serum Institut oplyser til Ritzau, at der i en dansk kontekst er tale om et stort udbrud. Normalt registrerer myndighederne i alt mellem 10-20 salmonellasmittede personer på et helt år.

Symptomer på en salmonellainfektion er blandt andet diarré, opkast og generel utilpashed. Rigelig væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger.

