Sundhedsministeriet inviterer til pressemøde om status på situationen med coronavirus.

Det foregår tirsdag klokken 16.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen og faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut vil blandt andre være til stede.

Også rigspolitichef Thorkild Fogde vil være til stede.

De seneste dage har der blandt andet været diskussion af unges piratfester, hvor de bryder forsamlingsforbuddet for at mødes og feste.

Regeringen har udtrykt et ønske om at hæve bødeniveauet, så det afskrækker flere unge fra at deltage i festerne.

Der har dog også været kritik af, at politiet ikke uddeler nok bøder til unge, der bryder restriktionerne.

Med efterårets komme er der flere smittede med coronavirus i Danmark, men niveauet er stagnerende efter de seneste ugers tiltag, hvor folk skal bære masker på restaurationer, der skal lukke klokken 22.

/ritzau/

