Sundhedsministeriet inviterer til pressemøde om lancering af sundhedsreformen.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Pressemødet vil være tirsdag 15. marts klokken 17 på Rigshospitalet i København.

Sundhedsreformen har længe været en del af regeringens planer, og regeringen er blevet kritiseret for at have udskudt den indtil nu.

Senest blev statsminister Mette Frederiksen (S) indkaldt til hastedebat i Folketinget i januar af utålmodige partier på Christiansborg.

Her opremsede statsministeren en række årsager til, at der er behov for en reform af sundhedsvæsenet, der er under pres. Og konkluderede:

»Vi vil derfor præsentere vores udspil til en sundhedsreform og indkalde til forhandlinger her i det første kvartal af det år, der lige er gået i gang.«

I lang tid har regeringen stået på, at det var det forkerte tidspunkt at forhandle om en reform af sundhedsvæsnet, mens man står midt i en pandemi.

Så sent som 1. januar udskød Mette Frederiksen processen i forbindelse med sin nytårstale, altså for mindre end to uger siden.

Det er dog sundhedsminister Magnus Heunicke, der vil præsentere reformen, hvorefter der vil være mulighed for spørgsmål fra de fremmødte medier.