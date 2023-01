Lyt til artiklen

Sidste år donerede 84 personer et organ efter deres død. Det er det laveste siden 2014.

Samtidig døde 21 patienter, mens de var på ventelisten til at modtage et nyt organ.

Derfor indkalder sundhedsminister Sophie Løhde til politiske forhandlinger om netop organdonation. Hun afviser ikke ændringer på reglerne på området, skriver DR.

»Vi er fra regeringens side åbne for at drøfte hele området. Dermed er vi åbne for at fortsætte med informeret samtykke som i dag, og åbne for at drøfte en blød variant af aktivt fravalg,« siger hun til DR.

En blød variant af aktivt fravalg vil betyde, at alle danskere over 18 år bliver organdonorer.

Der er dog den undtagelse, at de pårørende kan modsætter sig, hvis man ikke selv har taget stilling til spørgsmålet, inden døden indtræffer.

Ifølge sundhedsministeren har regeringen ikke sat sig fast på konkrete ændringer, men det er en sag, hun selv brænder meget for.

Da hun var sundhedsminister i 2016, opfordrede hun blandt andet også til ændringer på området.

Men da borgerforslaget om akivt fravalg til organdonation blev sendt til Folketinget, valgte partierne ikke at ændre på de nuværende regler. I stedet ønskede partierne at gøre det obligatorisk at tage stilling til spørgsmålet, når man eksempelvis tog kørekort, fik nye pas eller sundhedskort.

Leif Vestergaard, formand for Etisk Råd. Foto: Claus Bech

Etisk Råd er uenige med ministeren.

De er enige med de øvrige partier i, at man i stedet skal opfordre danskerne til at tage valget, frem for at tillade aktivt fravalg.

»Retten til at bestemme over sig selv og sin egen krop er et vigtigt princip for sundhedsvæsenet. Derfor er vores anbefaling, at vi holder fast i de principper, der er i dag,« siger Leif Vestergaard, formand ved Etisk Råd.

Indenfor de sidste fire år har lande som Holland, Storbritannien og Island – lande, som Danmark normalt sammenligner sig med – indført formodet samtykke, når borgerne er myndige, med mindre de selv beder om at blive taget af listen.

Det betyder, at der i alt er 20 europæiske lande i dag, der har lovgivning baseret på formodet samtykke.

De europæiske lande, der ikke har aktivt fravalg er Danmark, Tyskland, Schweiz, Irland, Lithaun, Nordmakedonien og Rumænien.