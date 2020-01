Da HK-chefen Hans-Henrik Hansen i 2018 skulle argumentere mod et rygeforbud for offentligt ansatte, sammenlignede han det med et helt urealistisk scenarie for at udstille absurditeten i forbuddet.

»Hvad bliver det næste – er det et forbud mod sodavand?« sagde han til TV2 Østjylland.

En tanke så fjollet, at den skulle tjene som ren latterliggørelse.

Han havde dog ikke regnet med, at forudsigelsen skulle blive virkelighed blot to år senere og ifølge sundhedseksperter varsle en ny fase i sundhedsdebatten, hvor de sukkersøde læskedrikke står for skud.

Onsdag kunne B.T. fortælle, at den store uddannelsesinstitution Forberedende Grundskole Østjylland, FGU, har indført et forbud mod at drikke sodavand i spisepauser og undervisningen.

Det gælder både eleverne, der er op til 25 år, og de fuldvoksne ansatte på stedet. Det blev endda meldt ud, at det er 'fyringsgrund' for de ansatte, hvis de overskrider forbuddet tre gange. Det viser en intern mail sendt til medarbejderne, som B.T. har set.

Hans-Henrik Hansen, der er formand for HK Kommunal i Østjylland, er chokeret over sin egen forudsigelse.

Men faktisk kan sodavandsforbuddet varsle en ny fase i sundhedsdebatten, siger flere ernærings- og sundhedseksperter til B.T.

FGU Østjylland, hvor det er blevet forbudt for ansatte og elever at drikke sodavand i spisepauserne. Vis mere FGU Østjylland, hvor det er blevet forbudt for ansatte og elever at drikke sodavand i spisepauserne.

Hvor sodavand og søde læskedrikke bliver den nye slagmark og debatteret på samme måde som rygning og alkohol på arbejdspladsen.

»For ligesom cigaretterne er det en overflødig luksusvare, som alle kan se, at der ikke er kulturelt eller sundhedsmæssigt nævneværdige årsager til at indtage. Modsat f.eks. leverpostej, som vi knytter større kulturelle normer og følelser til,« siger Martin Kreutzer, der er selvstændig ernæringsekspert.

I fremtiden vil vi se en større bevægelse mod indskrænkelse af sodavand, mener Martin Kreutzer, og debatten om den søde drik vil skabe negative associationer til indtagelsen.

»Der kommer til at være et taberperspektiv for dem, der drikker sodavand. Især hvis man har en kropssammensætning, der ikke er normal,« siger han.

På Holbæk Sygehus er overlæge og leder af enheden for overvægtige børn og unge Jens Chr. Holm enig i, at usunde sager som søde læskedrikke bliver det næste store sundhedsslag.

»Der er ingen tvivl om, at det næste skridt i sundhedsdebatten bliver ting, der udløser svær overvægt,« siger Jens Chr. Holm

Han understreger, at hans pointe drejer sig om sodavand såvel som juice, saftevand, energidrikke og andre sukkerholdige drikke.

»Vi kommer til at træde mere i karakter i retning af, hvad der er godt og skidt, og hvad man skal tillade og ikke tillade. Vi kommer til at sætte grænser, der kan udfordre folks ret til et demokratisk frit valg for at sikre en sund vækst og udvikling. For at sikre en sund befolkning,« siger Jens Chr. Holm.

På Gentofte Hospital håber professor og overlæge Phillip Knop, der arbejder med overvægt og diabetes, inderligt på, at hans to sundhedskolleger får ret.

»Jeg håber det rigtig meget, og jeg tror det også,« siger han.

Men samtidig frygter han, at det er for sårbart et emne til, at debatten virkelig får svung i sig på samme måde som ryger-debatten.

»Mit store håb om, at det bliver debatteret mere, bunder i min sundhedsmæssige viden. Men grunden til, at min tro er mindre end mit håb, er, at jeg i mange år har oplevet, at politikerne ikke tør sætte det på dagsordenen,« siger han.

FGU Østjyllands direktør, Kim Kabat, og institutionens samarbejdsudvalg havde først meddelt medarbejderne, at de potentielt kunne blive fyret for at drikke tre dåsecolaer i spisepauser fordelt over to år.

Men da B.T. talte med ham, sagde direktøren, at han sidenhen har fundet ud af, at straffen er for hård. Nu skal der findes mildere sanktioner, mens forbuddet består.

Er det fornuftig, at FGU Østjylland har forbudt sodavand for elever og ansatte i spisepausen?

Forbuddet mod søde læskedrikke er et led i skolens ambition om at blive en så sund skole som muligt. Til gavn for eleverne og deres forudsætninger for indlæring.

Og trods Phillip Knops bange anelser er der alligevel sket en bevægelse siden 2018, hvor det var helt utænkeligt for HK-chefen Hans-Henrik Hansen, at sodavand på arbejdet kunne forbydes.

Og som Hans-Henrik Hansen siger:

»Om et par år ser vi nok, at man ikke må dele kagemand ud på sin fødselsdag.«