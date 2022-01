»Sundhedsministeriet sender ikke sms'er med links i ud til borgere.«

Det faktum bliver slået fast med syvtommersøm i en ny advarsel mod fup-sms, der netop nu er i omløb.

Sundhedsministeriet advarer mod det, de kalder for en 'smishing kampagne' – en metode, kriminelle bruger til at franarre dig dine personlige oplysninger elektronisk.

Det sker typisk ved, at du får tilsendt en sms, hvor afsenderen forsøger at få dig til at udlevere dine personlige oplysninger, som eksempelvis betalingskortoplysninger, NemID-oplysninger eller andre private oplysninger, via e-mail, en falsk hjemmeside eller andet.

Sundhedsdatastyrelsen advarer mod fup-SMS'er. Vis mere Sundhedsdatastyrelsen advarer mod fup-SMS'er.

»Modtager du en sms, der ser ud til at komme fra Sundhedsministeriet, og som opfordrer dig til at klikke på et link, så lad være med at klikke på det,« lyder det fra ministeriet på Mit digitale selvforsvar.

Sundhedsministeriet pointerer desuden, at de ikke sender sms'er til borgere med links i, og at de kun benytter .dk-domæner.

»Så lander du et sted med .net, .com, .EU eller andet, skal du navigere væk fra siden,« står der.

Det frarådes også at tage et billede af sit NemID og sende det til nogen, da ingen reelle virksomheder eller myndigheder anmoder om dine NemID-oplysninger via e-mail eller sms.

Stands skaden, hvis du har videregivet dine oplysninger Modtager du en phishing-mail eller smishing-sms, skal du ikke reagere på denne.

Har du allerede videregivet dine oplysninger, så sørg for at standse skaden. Få spærret dit betalingskort eller dit NemID. Kontakt din bank med henblik på at stoppe overførslen. Er der sket et misbrug så anmeld det via politi.dk Kilde: Sikkerdigital.dk

Og har du allerede gjort det, lyder opfordringen:

»Hvis du har scannet, kopieret eller fotograferet dit nøglekort, skal du spærre dit nøglekort. Du kan spærre dit NemID på service.nemid.nu. Tryk på 'Mit NemID.' Tryk derefter på 'Nøglekort,' og til slut skal du trykke på 'Mistet nøglekort.'«