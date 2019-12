Flere fagforbund har ført sager, hvor chefen har snaget i medarbejderes oplysninger om sundhed.

Enhver, der er ansat i sundhedsvæsenet, på apotekerne eller hos en tandlæge, går på arbejde med risiko for, at chefer, kolleger eller andre ansatte snager i deres intime sundhedsoplysninger.

Det skriver Politiken mandag.

Netop nu har fagforeningen HK tre aktuelle sager om snagen i blandt andet lægesekretærers og klinikassistenters sundhedsoplysninger. Og forbundet har netop indgået forlig om en fjerde sag.

- Vi har at gøre med sager, hvor vores medlemmer har været udsat for en meget stor krænkelse fra deres arbejdsgiver.

- Jeg tror, de fleste kan forstå, hvor grænseoverskridende det ville være, hvis ens chef snagede i sygdomshistorik, medicinforbrug og andre dybt private forhold, siger næstformand i HK Martin Rasmussen til avisen.

En af de sager, som HK fører i øjeblikket, er netop blevet henvist direkte til landsretten, fordi den menes at være principiel set i forhold til de nye GDPR-regler, EU's Persondataforordning.

Sagen omhandler en speciallæge, som indhentede sundhedsoplysninger på en kvinde, som han netop havde ansat, selv om lægen ingen behandlerrelation havde til kvinden, skriver Politiken.

- Vi mener, at det niveau for godtgørelse, som lige nu ligger på maksimalt 25.000 kroner, er for lavt sat i forhold til de nye regler. Derfor håber vi faktisk på, at sagen kan komme helt til EU-Domstolen, siger Martin Rasmussen.

HK har ifølge avisen fremsat et krav på 100.000 kroner i godtgørelse.

Men Justitsministeriet har tidligere meddelt, at man ikke mener, at godtgørelserne skal hæves i forbindelse med de nye regler. Det er det, landsretten skal tage stilling til.

Formanden for foreningen af speciallæger, Lisbeth Lintz, fordømmer enhver form for snageri i patientjournaler.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, uanset om det går ud over naboen, kendte mennesker, medarbejdere eller chefer, siger hun til Politiken.

/ritzau/