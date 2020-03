Kun alvorligt syge borgere bliver testet for coronavirus. Men nu gør man en undtagelse for sundhedsansatte.

Fremover kan tusindvis af ansatte på landets sygehuse og den kommunale ældrepleje hurtigt få afklaret, om de er smittet med coronavirus og skal blive hjemme, eller om de bare er forkølet og godt kan gå på arbejde.

Det er medarbejdere, der har milde symptomer på coronavirus, der nu kan blive testet på laboratorier og sygehuse over hele landet.

- Før var alternativet, at man skulle gå hjem i 14 dage og vente med at komme på arbejde til nogle dage efter ophør af symptomer.

- Med den her mulighed for at teste kan man få en hurtig afklaring af, om det bare er en let forkølelse, eller om der er tale om Covid19 (sygdommen, der følger af infektion med coronavirus, red.), siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

- Og hvis man bare er let forkølet, og der ikke er tale om Covid19, så må man gerne gå på arbejde, tilføjer hun.

Det er ifølge regionernes formand en stor fordel, at man ved hjælp af test af sundhedsansatte kan få en hurtig afklaring.

- Man kan forestille sig, at redskabet vil blive brugt i en situation, hvor der er tvivl om, hvorvidt en medarbejder kan være smittet eller ej, men hvor der er brug for, at medarbejderen går på arbejde.

- Så det her kan være med til at give en afklaring, så det ikke ender med, at vi har et halvt sundhedsvæsen, der lige pludselig er i karantæne, siger hun.

Det almindelige råd til folk, der har symptomer på coronavirus, er at gå hjem og lægge sig under dynen i 14 dage.

Det er kun de alvorligt syge, der bliver testet for, om de er smittet eller ej.

Regionernes formand er overbevist om, at langt de fleste danskere vil have forståelse for, at man tilbyder en hurtig afklaring til de sundhedsansatte.

- Jeg tror, at man i den her særlige situation vil have forståelse for, at vi har rigtig meget brug for vores sundhedsmedarbejdere og ansatte i ældre- og plejesektoren.

- Det er dem, der skal tage sig af de syge og svækkede borger, og dem kan vi ikke undvære mange af, siger Stephanie Lose.

Muligheden for hurtig afklaring for ansatte i sundhedssektoren og ældreplejen udspringer af nye opdaterede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

