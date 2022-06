Lyt til artiklen

Sådan er beskeden søndag morgen, hvis man forsøger at få svar på en covid-19-test på Sundhed.dk.

Heller ikke i appen 'MinSundhed' er det muligt at finde ud af, om man er negativ eller positiv.

'Oplysningerne er desværre ikke tilgængelige lige nu,' er meddelelsen her.

Ifølge en opmærksom læser har de tekniske udfordringer stået på i hvert fald siden kl. 6.40.

B.T. har forgæves forsøgt at kontakte kommunikationsafdelingen hos Sundhed.dk, men også her virker det til, at teknikken driller.

B.T. følger sagen …