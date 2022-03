»Vi vil gerne lære vores børn at tro på sig selv, så de kan mere, end de måske tror, de kan. Så selvom noget måske kan virke uoverskueligt, så kan man gennemføre de mål, man sætter sig, hvis man forbereder sig ordentligt.«

Sådan siger 42-årige Stephanie Hauser, der sammen med 44-årige Anders Hauser og deres fælles og sammenbragte børn, som lige nu kan ses i programmet 'Min sindssygt sunde familie' på TV 2.

Her er de blevet kendt som 'løbefamilien', fordi de fleste medlemmer af familien dagligt løber en tur. I programmet ser man blandt andet familien samlet løbe 100 kilometer. Selv de lidt større børn er med til at løbe op til 20 kilometer.

Programmet har affødt flere reaktioner, fortæller parret, da B.T. fanger dem på telefonen.

Har du svært ved at tage dig sammen til at løbe en tur?

»Der er mange, der har en idé om, at det kan være farligt for børn at løbe langt, fordi deres knogler ikke er udviklet. Men min påstand er jo, at det er sundere for børn at løbe langt end at sidde stille og spille iPads. Det er naturligt for børn at bevæge sig hver dag,« siger Anders Hauser.

I programmet bliver det da også senere afsløret på baggrund af test udført af professor Bente Klarlund, at børnene, Elliot på 4, Elva på 5, Theodor på 11, Alfa på 12 og 18-årige Tobias, har sunde og stærke knogler, netop på grund af deres motionsvaner.

Det er halvandet år siden, programmet blev optaget. Siden da har den nu 11-årige Theodor allerede løbet sit første maraton.

»I dag bliver børn kørt til alting, de bevæger sig ikke så meget som før i tiden. Så vi er glade for at se, at vores børn har lysten til at bevæge sig. Der er ikke dage, hvor Theodor ikke løber. Der var en enkelt aften, hvor han var kommet i seng uden at have løbet. Og så kom han grædende ud og spurgte om, han måtte løbe en tur, da han ellers ville ødelægge sit 'streak'. Så det fik han selvfølgelig lov til,« siger Anders Hauser.

Theodor fejrer, at han har løbet 365 dage i streg. Foto: Koncern/ TV 2. Vis mere Theodor fejrer, at han har løbet 365 dage i streg. Foto: Koncern/ TV 2.

Streak-løb foregår ved, at man løber mindst 1,61 kilometer (en mile) hver dag. Det kan gøres i en afgrænset periode eller fortsætte, så mange dage man vil. Tempo og tidspunkt på døgnet er op til dig selv. Det behøver altså ikke være være lange distancer hver gang.

Man bryder sin streak og skal starte forfra, hvis man holder pause fra sin daglige træning.

For eksempel har Anders lige nu løbet 1.281 dage i streg, mens Stephanie har løbet 836 dage i streg. Anders har i gennemsnit den sidste uge løbet otte kilometer om dagen, mens Stephanie har løbet tre kilometer dagligt.

»Jeg har ikke en eller anden drøm om at være slank. Man kan godt være sund og rund. Mit håb er, at nogle ser med og får inspiration til at få det til at passe ind i en travl hverdag. Det behøver ikke være en konkurrence, der må også godt være tid til at snakke sammen på turen, kigge på solnedgangen eller dyrene i skoven,« siger Stephanie Hauser.

Hun sætter pris på, at løbetiden også er tid sammen med børnene:

»I søndags løb jeg ti kilometer sammen med Alfa, og der havde vi god tid til at få snakket sammen. Det kan godt være svært, når vi alle er sammen derhjemme,« siger Stephanie Hauser.

Løbefamilien adskiller sig fra de andre sunde familier i programmet ved, at de ikke går nær så meget op i deres kost. De spiser grøntsager dagligt og spiser kun slik i weekenden, men tænker ellers ikke så meget over spisevanerne.

»Det fylder ikke så meget hos os, vi gider ikke være bundet op af alle mulige regler omkring, hvad man må spise og ikke spise. Der er selvfølgelig noget, man ikke skal have for meget af, og vi er bevidste omkring at spise varieret,« siger Anders Hauser.

Familien samlet. Foto: Koncern/ TV 2. Vis mere Familien samlet. Foto: Koncern/ TV 2.

Slik og kager skal der derfor være plads til, når familien skal fejre de lidt større sejre efter et langt streak eller en lang løbetur.

»Det er noget, ungerne sætter pris på,« siger forældrene.

De håber, at løbet fremover er noget, børnene kan bruge i deres tilværelse:

»Vi har allerede nogle børn, der ikke bare giver op, når de støder på en udfordring. Og det synes jeg er et godt fundament at starte på, når man nærmer sig voksenlivet,« siger Stephanie Hauser.