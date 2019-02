Det danske flyselskab Sun-Air har for 41. år i træk formået at skabe overskud.

I det seneste regnskabsår har man efter skat sikret sig et overskud på 5,2 millioner kroner. Forrige år lød overskuddet på 2,9 millioner kroner.

Det skriver Finans, der har talt med administrerende direktør Kristoffer Sundberg.

»Vores regnskab er acceptabelt forholdene i branchen taget i betragtning. Sidste år havde vi eksempelvis ekstra udgifter til brændstof på 5 mio. kr., mens udgifterne til køb af CO2-kvoter steg med 4 mio. kr.,« siger Sun-Airs administrerende direktør.

Det danske flyselskab blomstrer således i en hårdt presset industri, hvor det ikke er usædvanligt, at virksomheder må dreje nøglen om.

I dag råder Sun-Air, som blev grundlagt i 1987, over 28 fly. Selskabet er ejet af samme familie, som grundlagde den.

Ifølge Kristoffer Sundberg skyldes succesen blandt andet, at de er gode til at finde nicheruter, hvor især erhvervslivet har behov for transport.

Sidste år lukkede selskabet ruter til Aalborg og Aarhus og kiggede i stedet for sydpå mod vores tyske naboer. Her har man fra Friedrichshafen åbnet ruter til til Hamborg og Düsseldorf.