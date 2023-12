Store flokke af bramgæs har de seneste år slået sig ned på Amager til fare for fly ind og ud af lufthavnen.

Et stigende antal gæs udgør en risiko for flysikkerheden ved Københavns Lufthavn.

Sådan lyder det onsdag morgen i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet Technical Sciences, der i samarbejde med Københavns Lufthavn har undersøgt gæssenes adfærd i området.

- Gennem radarobservationer kunne forskerne dokumentere, at de store flokke morgen og aften bevægede sig hen over start- og landingsbanerne mellem overnatningspladserne på Kalvebod Fælled og markerne til stor risiko for fly, der landede eller lettede, lyder det.

Store flokke af bramgæs har inden for de seneste år slået sig ned på markerne ved Store Magleby på Amager.

Det har betydet en øget risiko for såkaldte birdstrikes for fly ind og ud af Københavns Lufthavn.

Gæssene søger føde på markerne omkring lufthavnsområdet samt i reservaterne på Aflandshage og Kalvebod Fælled.

Der er givet dispensation til, at lodsejere og jægere kan regulere gæs ved jagt året rundt for at afbøde problemet. Det er dog ikke blevet undersøgt, om jagten reelt har løst problemet.

Forskerne peger dog ifølge pressemeddelelsen på, at en intensivering af jagten kan være en foranstaltning til at holde gæssene væk.

Gæssene kan spores over det meste af det sydlige Amager med en radar på et 15 meter højt tårn opsat af Københavns Lufthavn.

For at komme problemet til livs kan man ændre gæssenes muligheder for at søge den føde, de finder omkring lufthavnen, nemlig permanent græs.

- Det vil dog kræve betydelige omlægninger af landbrugsdriften, lyder det i pressemeddelelsen.

Desuden foreslår forskerne, at man kan gøre markerne på Sydamager mindre attraktive for de sultne gæs ved blandt andet mere forpligtende aftaler med lodsejere og jægere.

Derudover kan man indføre professionel forvaltning til bortskræmning af gæs, ændre landbrugsdriften eller plante læhegn.

