Har du sukkesirup stående i skabet? Så kan det godt være, du skal tjekke produktionsdatoen.

Tre partier af sukkersirup bliver nemlig trukket tilbage.

Det skriver Fødevarestyrelsen.

Forbrugerne rådes til enten at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller kassere det.

Årsagen er, at virksomheden Sorring Bær ApS, der ligger i Aalborg, har konstateret, at der er risiko for skimmelvækst i produktet.

Skimmelvækst viser sig som sorte pletter i den ellers vandklare sirup, skriver Fødevarestyrelsen.

Det er sirup af mærket ØKO Sukkersirup, som tilbagekaldes.

Siruppen er solgt i følgende butikker:

Bar' Djus, Hedehusene

Volsted Distillery, Støvring

Friis Wood & Deli iHadsund

Kiil vine, Nibe

Gadens Gourmet, Ulstrup.

Spiritum Cocktails.