Det giver mening, hvor coronasmitten er koncentreret i lokale områder, siger Styrelsen for Patientsikkerhed.

Folk i orange veste har i weekenden patruljeret i Københavns Nordvestkvarter og bydelen Vollsmose i Odense. På onsdag indtager medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed også Vejle for at ringe på dørene hos folk, der bor i områder med høj smitte. De kommer for at opfordre beboerne til at lade sig teste.

Og de orange veste kan meget vel blive en del af gadebilledet også andre steder i landet, fortæller Ulla Bonde van Zwol, overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Det er et ekstra tiltag for at nå så vidt ud som muligt med budskabet om, at smitten er der, og at folk skal lade sig teste, så vi kan få brudt smittekæderne, siger hun.

- Det er godt i gang flere steder, og det er et tiltag, vi vil fortsætte med. Det giver en masse opmærksomhed i nærmiljøerne og en direkte kontakt til borgere, som ikke lige er opmærksomme på, at smitten er høj i deres område.

Vejle ligger på en ottendeplads over kommuner med det højeste incidenstal altså den største koncentration af smitte i forhold til indbyggertallet.

Selv om kommuner som Kolding og Nyborg ligger højere, giver det ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed bedre mening at sende medarbejdere ud til borgerne i Vejle.

- Det kommer an på, hvordan smitten er udbredt i kommunen, i forhold til hvornår tiltaget giver mening. I Vejle er en del af smitten lokaliseret til nogle bestemte boligområder, hvor vi tænker, det giver rigtig god mening at sætte ind, siger Ulla Bonde van Zwol.

Ifølge styrelsen er tiltaget blevet godt modtaget i nærområderne. Det giver opmærksomhed og en direkte kontakt til borgere, som ikke lige er opmærksomme på, at smitten er høj i deres område.

- Vores indsats med gademedarbejdere er koordineret med regionale og private udbydere af test i de berørte områder. Så når vi opfordrer folk til at lade sig teste, er der også sikret en øget kapacitet, siger Ulla Bonde van Zwol.

