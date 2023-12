Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige rammer for nyt, ensartet tilbud til unge i mistrivsel.

Børn og unge, som mistrives og har behov og brug for hjælp, skal, uanset hvor de bor i landet, have adgang til samme behandling.

Det er formålet med Sundhedsstyrelsens faglige rammer for det nye kommunale behandlingstilbud for børn og unge, der mistrives psykisk.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen har i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Social- og Boligstyrelsen udarbejdet rammerne, der skal mindske den sociale ulighed på området ved at ensrette behandlingen.

Det nye tilbud skal være gratis, og børn, unge og forældre skal selv kunne henvende sig uden henvisning.

Og så skal der være en hurtig gang mellem første henvendelse og frem til, at den rette behandling er sat i værk.

- Vi ved, at jo tidligere, man får tilbud om relevant hjælp ved mistrivsel, jo større er muligheden for at forebygge de negative konsekvenser af psykisk mistrivsel og psykisk lidelse, siger Agnethe Vale Nielsen, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i meddelelsen.

Psykiatrifonden ser optimistisk på rammerne fra styrelsen. Men der er dog grund til at være opmærksom, lyder det fra organisationens direktør, Marianne Skjold.

- Der er 98 kommuner, og der kan komme udfordringer, i forhold til hvor ensartet på tværs af kommuner det her behandlingstilbud bliver, siger hun.

Derfor kommer Psykiatrifonden til at følge med i udformningen af tilbuddene i de enkelte kommuner. Særligt om kommunerne reelt får etableret et tilbud, som er let tilgængeligt, som det fremgår af de nye rammer.

- Det er meget afgørende i forhold til børn, der skal have hjælp, at de kan få den tidligt, så vi undgår, at deres tilstand forværres.

Vejen ind til behandling er en af de delelementer, der skal ensrettes rundt i kommunerne ifølge de nye rammer.

Først vil barnet eller den unge få en forsamtale, hvor det skal vurderes om den pågældende er i målgruppen for tilbuddet, eller om anden relevant indsats er nødvendig.

Herefter skal en screeningssamtale sikre, at den pågældende får en "indsats svarende til behandlingsbehovet". Og så opstarter behandlingsforløbet.

Et andet delelement i de nye rammer er, at behandlingen som udgangspunkt skal bestå af evidensbaserede metoder.

Det nye behandlingstilbud opstarter i løbet af første halvår i 2024. Herfra er der en række delmål undervejs. I rammerne fremgår det, at tilbuddene skal være fuldt implementeret og i drift i alle kommuner fra 2026.

Lovforslaget, der udmønter tilbuddet, skal behandles i starten af 2024, og der mangler også en endelig fordeling af økonomien mellem regioner og kommuner.

Derfor kan der komme mindre justeringer af de faglige rammer, skriver styrelsen.

