Allieret med information på flere sprog om isolation, og hvordan man skal forholde sig, hvis man får symptomer, vil Styrelsen for Patientsikkerhed i weekenden stemme dørklokker i Vollsmose i Odense.

Det er mindre end 24 timer siden, at Odense Kommune sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed besluttede at midlertidigt lukke HC Andersen Skolen og Abildgaardskolen på grund af for høj et for højt smittetryk. Og nu sætter de så yderligt ind.

Lørdag og søndag kan beboerne i Vollsmose nemlig se frem til et besøg fra medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der i samarbejde med Odense Kommune tager på rundtur i Vollsmose for at fortælle beboerne om smitteudfordringerne i bydelen.

Og tallene taler også sit eget tydelige sprog, for d. 11 februar havde Vollsmose et incidenstal på 131,2, blot femten dage senere, d. 26 februar det tal steget til 710,9.

»Jeg håber, at rigtig mange vil hjælpe med at formidle de vigtige budskaber til familie og bekendte eller tilbyde at købe ind for en nabo, der er smittet eller særligt udsat. Indsatsen de næste par dage er afgørende for at få bremset smittespredningen ikke kun i Vollsmose men i hele kommunen,« lyder det fra borgmester Peter Rahbæk Juel.

En enhed fra Styrelsen for Patientsikkerhed vil i løbet af lørdag opsøge så mange beboere som muligt. Med sig har de informationsmaterialer på flere sprog, der oplyser om isolation og hvordan man skal forholde sig, hvis man får symptomer. Ideen med det er, at beboerne i Vollsmose får mulighed for, at stå ansigt til ansigt med en medarbejder fra enheden, så de kan få svar på eventuelle spørgsmål.

Den seneste uge har en taskforce arbejdet med række initiativer, der skal hjælpe smitten ned i Vollsmose igen. Blandt andet ​kommunikationsindsatser, kontakt til de åbne butikker, formidling via områdets stærke ambassadør netværk og moskeer, og så – nærmest selvfølgeligt – testindsatsen:

»Test er vejen til genåbning. På tværs af byen er der nu oprettet syv kvikteststeder og der er yderligere 5-6 på vej i næste uge. Dem håber jeg, så mange som muligt vil benytte sig af og lade sig teste op til to gange om ugen. Det er nødvendigt, hvis vi skal bekæmpe smitten og forhindre den i at brede sig yderligere,« fortæller Peter Rahbæk Juel.