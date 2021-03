Styrelsen for Patientsikkerhed og byens borgmester opfordrer folk til at blive testet efter mutationsfund.

Mandag er det borgerne i Svendborg, der har besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen har nemlig sendt fem medarbejdere til byen for at stemme dørklokker og minde folk om testmuligheder. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Medarbejderne kommer på besøg efter fund af flere tilfælde af en smitsom variant af coronavirus. Det er endnu uvist, hvilken mutation der er tale om, og hvor mange tilfælde af smitte med den der er fundet.

Det er blandt andet i den nordøstlige del af Svendborg, at der er fundet tilfælde af mutationer. Og de, der bor i området omkring Byparken, Marslevvej, st. Byhavevej, Byskoven og Ørbækvej, opfordres til at blive testet snarest muligt.

Der er indsat ekstra testkapacitet i form af Region Syddanmarks mobile PCR-testenhed. Den har indtaget Byparken 44, hvor kommunen i forvejen har et testcenter.

Også Svendborgs borgmester Bo Hansen (S) er ude med en opfordring til byens beboere.

- Det er især borgere i den nordøstlige del af Svendborg, der skal lade sig teste. Men hvis det viser sig, at der er børn på folkeskolerne, der er blevet smittet, kan de rent geografisk have haft et enormt berøringsområde, og derfor råder vi alle til at blive testet, siger Bo Hansen til Fyens Stiftstidende.

Der er desuden lavet flyers og plakater på forskellige sprog, som skal informere om udbruddet, skriver Danmarks Radio.

De er blandt andet lavet på arabisk og tigrinsk.

Svendborgs Andelsboligforening har sat ind med ekstra rengøring af trappeopgangene i boligblokke omkring Byparken og Marslevvej, skriver Fyens Stiftstidende.

Søndag blev der konstateret 14 nye smittetilfælde i Svendborg, hvoraf seks af dem bor i samme område. Kommunens incidenstal - andelen af smittede per 100.000 indbygger - var i søndagens opgørelse på 91,1.

