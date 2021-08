‘Clairvoyant rådgivning med healing som motiverende faktor.’

Det er budskabet, man mødes med på den alternative behandlingsklinik Lyscirklen i Sæby. Det er mor og datter Birgit og Trine Lund Kjær, der driver klinikken.

Begge to er ifølge deres hjemmeside uddannede sygeplejersker, og den baggrund bruger de også på deres klinik, idet de skriver, at de anvender deres sygeplejefaglige viden i behandlingerne.

Men sygepleje og clairvoyance går ikke hånd i hånd har Styrelsen for Patientsikkerhed afgjort, skriver Nordjyske.

Derfor har Birgit og Trine Lund Kjær nu fået frataget retten til at kalde sig sygeplejersker, som er en beskyttet titel.

De to alternative behandlere blev i første omgang indkaldt til et tilsyn, og da de ikke reagerede på det, meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed 20. juli, at de midlertidigt fratager deres autorisation og retten til at kalde sig sygeplejersker.

Over for B.T. forklarer de dog, at de tager beslutningen forholdsvis roligt.

»Det er egentlig ikke noget, vi bekymrer os synderligt om. Vi arbejder med energiarbejde. Det er ikke en sygeplejepraksis,« siger Trine Lund Kjær og uddyber:

»Vi bruger vores sygeplejfaglige viden, så vi har kendskab til de diagnoser, vores kunder måtte have. Det er meget relevant, at man har den her sundhedsfaglige viden som alternativ behandler.«

Det er SFs folketingsmedlem og sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, der har gjort Styrelsen for Patientsikkerhed opmærksom på de to behandlere i Sæby, efter hun blev kontaktet af en borger.

»Jeg har generelt intet imod alternativ behandling, men her er der tale om, at man bruger sin sundhedsfaglige baggrund til at komme med udokumenterede påstande. Det er efter min mening klar vildledning,« siger Kirsten Normann Andersen til Nordjyske.

Klinikken Lyscirklen tilbyder adskillige forskellige alternative behandlinger til alt fra angst til pollenallergi, som ifølge klinikkens hjemmeside kan behandles med såkaldt fjernhealing.

Under coronakrisen har de to alternative behandlere desuden tilbudt behandling mod bivirkninger i vacciner, ligesom de også tilbyder behandling til folk, så de ikke bliver hormonelt forstyrret af at være i samme rum, som personer, der er vaccineret. Noget, som Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, tidligere overfor B.T. har afvist skulle være en bivirkning.

Behandlingen er ifølge Birgit og Trine Lund Kjær udviklet i samarbejde med ærkeenglen Michael.

»Ærkeenglen Michael kom først og holdt opsyn med os igennem en længere periode, men ved overgangen til 2020 fortalte Lyscyrklens tovholder, Mester Morya, at ærkeenglen Michael ønskede at påbegynde et samarbejde. Trine har den særlige egenskab at kunne kommunikere med vores åndelige guider,« fortæller Birgit Lund Kjær.

Trine Lund Kjær siger, at hun kan kommunikere med den åndelige verden. Foto: Privat Vis mere Trine Lund Kjær siger, at hun kan kommunikere med den åndelige verden. Foto: Privat

Ifølge de to behandlere kan de ikke dokumentere, at deres behandling virker, men alligevel holder de fast i, at det gør den.

»Vi har mange supertilfredse kunder. Hvis der blev sat midler af til at dokumentere, at behandlingen virker, så kunne man sagtens det. Problemet opstår ved, at forskningspegene ligger ved medicinalindustrien,« siger Birgit Lund Kjær.

Udnytter I ikke bare coronakrisen til at tjene lidt ekstra?

»Nej det er ikke os, der gør det. Det er medicinalfirmaerne, der gør det. Vi deler jo samme holdning som mange andre derude, der ikke ønsker vaccinerne. Det er folk, der lytter til andre forskere end dem, som medier viser til befolkningen,« siger Birgit Lund Kjær og fortsætter.

»Det handler jo også om, at vi er vaccinekritiske, og det bryder Styrelsen for Patientsikkerhed sig ikke om.«

Selvom mor og datter på klinikken i Sæby nu ikke længere må bruge deres titler som sygeplejersker, vurderer de ikke, at det bliver en hæmsko.

»Vi kommer til at fortsætte vores arbejde,« slutter Trine Lund Kjær.