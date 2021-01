Den kommende uge kan vi se et fald i samlet antal indlagte i fire regioner, da færre over 60 bliver smittet.

I fire ud af fem regioner vurderer Sundhedsstyrelsen, at antallet af indlagte med coronavirus kan være faldende den kommende uge.

Vurderingen for Region Sjælland er dog, at antallet af indlagte vil være stabilt og ikke potentielt faldende.

Det fremgår af en ugentlig rapport om sygehuskapacitet fra Sundhedsstyrelsen.

I Region Midtjylland og Region Nordjylland er vurderingen, at antal indlæggelser vil være stabilt til let faldende, mens vurderingen for Syddanmark og Hovedstaden er et fald i antal indlagte.

Det skyldes, at Sundhedsstyrelsen skønner, at antallet af smittede over 60 år vil falde i den kommende uge.

Rapporten pointerer dog, at der er udbredt samfundssmitte i Region Nordjylland. Her ses der små grupper med høje smitteforekomster.

49 procent af det aftalte antal medicinske sengepladser i hele landet er brugt lige nu. Ved intensive sengepladser er 42 procent af det aftalte i brug.

Der er tirsdag 917 indlagte på de danske sygehuse med coronavirus. 135 af dem er på intensivafdeling, hvoraf 90 er i respirator.

Flest er indlagt i Region Hovedstaden, men det er også her, der er flest borgere og sengepladser.

Antal indlæggelser toppede hidtil den 4. januar. Da var 964 patienter indlagt.

Risikoen for at blive indlagt, når man er syg med covid-19, stiger med alderen, konkluderer rapporten.

Er man under 50 år er der mellem 0 og 2,4 procent risiko for indlæggelse. Til gengæld bliver hver sjette mellem 70 og 79 år og hver tredje over 90 år indlagt, hvis de tester positiv for virusset.

Selv om der skønnes fald i antal indlagte, vil alle regioner i de kommende uger fortsat få brug for at udsætte planlagte behandlinger og formentlig også i øget omfang.

/ritzau/