Uanset hvad man svarer i Sundhedsstyrelsens nye skema, skal barnet i skole. Kun smittede børn skal hjem.

Snart åbner Danmark igen for børnehaver og de mindste klasser i skolen, og det har skabt bekymring hos flere forældre, der er utrygge ved at sende børnene afsted, imens coronavirusset stadig spredes i samfundet.

Onsdag kom Sundhedsstyrelsen så med retningslinjerne for, hvordan genåbningen skal ske.

Her kan man blandt andet se et såkaldt flowchart, der er lavet til landets skoler.

Flowchartet viser, hvornår barnet skal i skole. Sædvanligvis bruges et flowchart, når der er flere forskellige muligheder. Men lige meget hvad man svarer i Sundhedsstyrelsens flowchart, skal barnet i skole.

Også selv om en elevs klassekammerat er smittet, og eleven selv bor i en familie med en person i risikogruppen.

Niels Sandø, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen, erkender, at præsentationen af retningslinjerne muligvis skulle have været anderledes.

- Når man ser på flowchartet, kan jeg godt forstå, at det ser det lidt pudsigt ud, at uanset hvad er svaret det samme: "Barnet skal i skole".

- Man kan overveje om man skal bruge et flowchart, når svaret altid er det samme. Det kan man godt diskutere.

- Men det ændrer ikke noget, at barnet kommer i skole. Det er ikke et risikosted, og slet ikke med alle de krav vi har stillet om hygiejne og afstand, siger Niels Sandø.

Det er således helt efter planen, at styrelsen råder alle til at komme i skole, fortæller Niels Sandø.

- Sådan er det også i dag - også i sundhedsvæsenet. Man skal tjekke, at der ikke er symptomer, men man kan godt gå i skole. Man skal kun blive hjemme, hvis man selv er syg, siger han.

Der kan dog være særlige tilfælde, lyder det.

- I udgangspunktet skal man i skole. Man skal bide mærke i, at der står i udgangspunktet. Der kan være særlige tilfælde, siger han.

Retningslinjerne om, at søskende til udsatte borgere stadig skal komme i skole, selv om der er konstateret et smittetilfælde i klassen, undrer formanden for Muskelsvindfonden, Simon Toftgaard Jespersen.

- Den udmelding må da være en fejl, andet kan jeg ikke forestille mig, skriver han på Twitter.

Man mangler en endelig afklaring på spørgsmålet om, hvorvidt børn eller ægtefæller til personer i risikogruppen, stadig skal i skole, sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) onsdag.

- Vi har fået anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og skal efterfølgende have taget en beslutning om, hvad vi skal gøre her, sagde hun.

Niels Sandø mener ikke, der skal ændres noget.

- Man skal altid være åben. Men umiddelbart skal der være en god grund til det. Det at komme i skole er ikke i sig selv en særlig risiko, siger han.

Spørgsmål: Men ministeren har mulighed for at ændre på det?

- Jeg skal ikke sige noget om, hvordan hun kan eller skal agere. Jeg kan bare sige, hvad vores retningslinjer er, siger han.

/ritzau/