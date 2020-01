Er en dansk mand smittet med coronavirus, skal Sundhedsstyrelsen optrevle, hvem han har været i kontakt med.

Det var nogle helt bestemte procedurer, som blev iværksat tirsdag aften, da der kom mistanke om, at en mand fra Jylland var smittet med coronavirus.

Det forklarer Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen. Han fortæller, at alt er forløbet efter de retningslinjer, som styrelsen har på området.

- Det er kørt fuldstændig efter bogen i denne situation. Det har vist, at vores beredskab bare er på plads, siger han.

Den danske mand er kommet hjem fra Hubei-provinsen i Kina, hvor coronavirusset menes at stamme fra.

Og sammen med hans symptomer lever han op til Sundhedsstyrelsens kriterier for, hvornår man mistænker smitte med coronavirus.

- Så gør beredskabet det, at de har hentet patienten i sit hjem med en ambulance et sted i Jylland, og har kørt patienten direkte til Skejby Sygehus. Her er patienten blevet modtaget direkte på en højisolationsstue, siger Søren Brostrøm.

På en højisolationsstue er der undertryksventilation, og der er slusedøre.

- Det betyder lidt firkantet sagt, at luften siver ind udefra, men ikke omvendt, forklarer Søren Brostrøm.

På stuen er særligt trænet personale.

- Inde på højisolationsstuen står læger og sygeplejersker, som har særlige værnemidler - beskyttelsesdragter, handsker og masker på. Så de beskytter sig selv, siger Søren Brostrøm.

Sent tirsdag aften eller natten til onsdag ventes et svar på, om den danske mand faktisk er smittet med coronavirus.

Er han smittet, skal styrelsen finde ud af, hvem han har haft kontakt med.

- Det vil sige, at man finder ud af, hvem han kan have været i kontakt med, mens han har været i Danmark og kunne have været smittefarlig. Men også under rejsen fra Kina til Danmark.

- Så kontakter man de mennesker og hører, om de har symptomer og informerer dem om, hvad de skal være opmærksomme på. I givet fald kan man så også lave foranstaltninger i forhold til dem, siger Søren Brostrøm.

Brostrøm vil ikke oplyse nærmere om mandens tilstand. Han siger dog, at manden er i "trygge hænder", og at "generelt vil prognosen være god, hvis man i øvrigt er sund og rask og kommer ind på et toptrimmet sygehus".

Foreløbig er flere end 100 personer døde af virusset, og yderligere op mod 4000 er smittet - langt de fleste i Kina.

/ritzau/