2019 lakker mod enden og det samme gør muligheden for at opdatere forskudsopgørelsen.

Det får nu Skattestyrelsen til at opfordre danskerne til at tjekke forskudsopgørelsen i tide. Især én gruppe på omkring 800.000 danskere skal være opmærksomme.

De mange danskere risikerer at få en ubehagelig overraskelse i form af uventet restskat.

Det drejer sig om danskere, som har skiftet job i løbet af året der gik eller er på vej til at gøre det. Er du én af dem, bør du give din forskudsopgørelse et ekstra tjek.

»Når vi laver forslag til forskudsopgørelsen for 2020, har vi rigtig mange oplysninger. Men vi ved ikke alt. Og er man én af dem, der har skiftet job inden for det seneste år eller er på vej til at skifte job, er det en rigtig god idé lige at runde forskudsopgørelsen via skat.dk,« siger underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig i en pressemeddelelse.

»En forkert forskudsopgørelse kan betyde, at man får for meget eller for lidt udbetalt hver måned, eller man kan ende med en uventet restskat, når årsopgørelsen er klar,« fortsætter hun.

Forskudsopgørelsen er budgettet for 2020. Den viser den forventede indkomst samt det fradrag og den skatteprocent, som arbejdsgiveren anvender til at trække skat af lønnen.

Men de oplysninger, som Skattestyrelsen skønner for 2020, kan tage udgangspunkt i oplysninger fra tidligere år.

Derfor kan det være vigtigt ændre tallene, hvis din livssituation ændrer sig i forbindelse med et jobskifte.

Især to områder skal du være særlig opmærksom på.

»Det ene er, om den forventede løn er opgjort korrekt, og det andet er, om vejen til arbejdet har ændret sig, så befordringsfradraget måske skal rettes,« siger Karoline Klaksvig.

Når det er særligt vigtigt at tjekke lønnen, skyldes det, at man i forbindelse med jobskifte kan have fået en anden løn end tidligere, eller at feriepenge fra den tidligere arbejdsgiver er medregnet til indkomsten i det år, hvor man skifter job, så Skattestyrelsens skøn til indkomsten bliver for høj.

Mange danskere begår en anden fejl, som kan føre til et uventet skattesmæk.

»Mange tror fejlagtigt, at det altid er en god ide at sætte indkomsten lidt for højt, hvis man vil være sikker på at få penge tilbage i skat, når årsopgørelsen skal laves. Men forventer man at tjene mindre end ca. 375.000 kr., kan det have den modsatte effekt at sætte indkomsten for højt. Det skyldes, at man får beregnet et beskæftigelsesfradrag, der er højere, end hvad man er berettiget til,« siger Karoline Klaksvig.

Også hvis du er gået fra dagpenge til lønindkomst skal du være opmærksom, idet der ikke beregnes beskæftigelses- og jobfradrag af dagpenge.

