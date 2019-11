På et fynsk botilbud er problemerne med patientsikkerheden så store, at det er nødvendigt med et påbud om at få styr på flere graverende fejl og mangler.

Det vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, der har ført tilsyn med Botilbudet Fangelvej som følge af en kvindelig beboers død i foråret.

Den 50-årige kvinde blev i maj fundet livløs på sit værelse på bostedet, som er et socialpsykiatrisk tilbud til voksne med sindslidelser.

I august afdækkede TV 2 Fyn, hvordan den psykisk syge kvindes død formentlig skyldtes medicinforgiftning som et resultat af svigt fra bostedets personale, der ikke kontaktede kvindens læge, da hun flere gange på en uge blev dårlig.

Ifølge TV2 Fyn fik kvinden op til sin død lægemidlet Leponex, som gives til psykisk syge, hvor anden behandling har vist sig ikke at virke. Leponex indeholder stoffet Clozapin, som kan være livsfarligt, hvis instrukserne for medicinen ikke bliver fulgt.

Som konsekvens af kvindens død indledte Styrelsen for Patientsikkerhed et tilsyn af stedet i september, og det er altså med udgangspunkt i dette, styrelsen nu udtrykker kritik af Botilbudet Fangelvej.

På flere punkter er fejl og manglerne i stedets arbejdsgange så omfattende, at de udgør en alvorlig fare for patientsikkerheden, lydet det i rapporten.

Eksempelvis er der på stedet risiko for fejlmedicinering og mangelfuld medicinering.

'Problemerne er særligt bekymrende på grund af den komplekse og sårbare patientgruppe på Botilbuddet Fangelvej,' lyder det i vurderingen.

Desuden bliver der beskrevet problemer med både journalføring, sygeplejefaglige vurderinger og instrukser. Og før der er kommet styr på ovennævnte, bliver påbuddet ikke ophævet.

Også Odense Kommune har været inde over sagen og tidligere udtalt kritik af medarbejderne, hvoraf fire er blevet afskediget. Yderligere otte har fået skriftlige advarsler.

Styrelsen fra Patientsikkerhed mener dog, at problemerne på stedet er større og mere systematiske, og at ansvaret dermed ikke bæres alene af personalet.