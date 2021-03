Gladsaxe følger Høje-Taastrup, Brøndby, Ishøj og Vallensbæk og må lukke skoler efter stigende coronasmitte.

Smitten er steget i Gladsaxe Kommune, og det betyder nu, at alle kommunens skoler og fritidsordninger må lukke efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

De lukker fra onsdag 31. marts og foreløbig til 11. april, oplyser Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Incidenstallet smittede per 100.000 indbyggere er på 245 smittede i Gladsaxe, og dermed er kommunen nummer to på listen over de hårdest ramte kommuner i landet, skriver TV2 Lorry.

Lukningen i Gladsaxe er den seneste af en lang række lukkede skoler og fritidstilbud på Vestegnen. I sidste uge lukkede Styrelsen for patientsikkerhed skoler og fritidsordninger i Høje-Taastrup, Brøndby, Ishøj og Vallensbæk.

I Nygård Sogn i Brøndby var smitten eksempelvis meget høj i sidste uge, fortalte formand for Brøndby Kommunes Social- og Sundhedsudvalg Per Jensen (S). Her var incidenstallet på 500.

- Det er et eksorbitant højt tal. Det er i etageboligerne ved Brøndby Nord Vej og Kulturcenter Kilden, det sker, sagde han.

Gladsaxe Kommune oplyser, at skolelukningen gælder både folkeskoler og privatskoler. Smitten er særlig høj i områderne Værebro Park, Maglegårdskvarteret og Høje Gladsaxe.

Men smittetrykket er generelt højt i hele Gladsaxe Kommune. Alle forældre vil blive orienteret på kommunikationsplatformen Aula.

Når skolerne åbner efter påske, vil eleverne dermed skulle fjernundervises frem til 12. april.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at medarbejdere på skole- og fritidstilbud, elever og deres familier i kommunen lader sig teste for covid-19.

Påskeferien ligger mellem 27. marts og 5. april, og det er således kun én uges skolegang, som eleverne går glip af.

