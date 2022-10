Lyt til artiklen

Styrelsen for Patientsikkerhed kommer med en opfordring i forbindelse med efterårsferien.

For hvis man bliver syg eller kommer til skade på sin ferie i et EU-land, Schweiz eller Storbritannien, så er det vigtigt, at man har husket sit blå EU-sygesikringskort.

Sådan lyder det fra Mikkel Friberg, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, i en pressemeddelelse.

»Vi ser, at mange borgere søger om refusion for udlæg for betaling af sundhedsfaglig behandling i udlandet. I 2022 har vi pr. 1. oktober modtaget mere end 3.000 ansøgninger om refusion fra danskere, der under midlertidigt ophold i udlandet har haft behov for behandling.«

»En del af sagerne kan skyldes borgere, der må have glemt at få det blå EU-sygesikringskort med på ferien,« siger Mikkel Friberg.

Hvis man mod forventning skal besøge sundhedsmyndighederne i udlandet, så er det sundhedspersonalets ansvar at vurdere, om benhandlingen kan vente, til man er kommet hjem igen.

»Kan du fremvise et gyldigt EU-sygesikringskort, kan du med det samme få afklaret, om den behandling, du er på vej til at få, er dækket af landets offentlige sygesikring – viser du ikke kortet, skal du selv betale for behandlingen, og du kan ikke være sikker på, at dine udgifter refunderes,« siger Mikkel Friberg.

Har man været en tur forbi sundhedsmyndighederne i udlandet uden sit blå sygesikringskort, så kan der gå lang tid før, at man kan få refunderet sine penge.

Det skyldes, at myndighederne i udlandet først skal afgøre, om den behandling, man har fået, er dækket af det offentlige.

Det blå sygesikringskort dækker ikke på blandt andet private sygehuse eller klinikker.

Hvis man ikke har et kort endnu, så kan man ansøge om at få kortet på borger.dk