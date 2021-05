Sundhedsstyrelsen vil i løbet af de kommende uger melde ud, om man godkender coronavaccine til børn.

Fredag har Det Europæiske Lægemiddelagentur godkendt brugen af Pfizer/BioNTechs coronavaccine til børn ned til 12 år.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at man vil brede vaccinen ud til børnene her i landet, siger Helene Bilsted Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

- Vi vil kigge på, om det er nødvendigt at vaccinere børn ned til 12 år for at holde kontrol med epidemien, lyder det.

- Hvis det er nødvendigt, så er det bestemt noget, som vi overvejer at anbefale.

I dag er det som udgangspunkt kun personer fra 16 år og opefter, der indgår i det officielle vaccinationsprogram - dog med få undtagelser.

Helene Bilsted Probst fortæller, at Sundhedsstyrelsen kommer til at melde yderligere ud "i løbet af de næste uger".

- En godkendelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) betyder ikke automatisk godkendelse fra Sundhedsstyrelsen.

- Vi skal nu lave en grundig vurdering af, om vi skal anbefale vaccinen til alle 12-15-årige. Det vil vi gøre med vores hjemlige fagfolk og eksperter, fortæller hun.

Men Sundhedsstyrelsen har et åbent sind, understreger hun.

Der er to hensyn, som Styrelsen tager med i deres overvejelser i forhold til anbefaling af denne coronavaccine til børn.

- Når vi skal anbefale en vaccine til alle børn i denne aldersgruppe, så skal vi være sikre på, at den er sikker, og her ser vi grundigt ind i data fra godkendelsen.

- Det andet er et solidaritetshensyn. For vi vaccinerer jo også børn for at beskytte andre.

Vicedirektøren fortæller desuden, at det allerede i dag er muligt at vaccinere børn i øget risiko for at blive syge at virusset.

- Hvis børn i risiko får en anbefaling fra deres børnelæge, så kan man vaccinere dem i dag.

- Vores job bliver jo så også at vurdere, hvorvidt der er flere udsatte børn i landet.

Hvis beslutningen bliver at inkludere børn i alderen 12-15 år i det officielle vaccinationsprogram, bliver de først en del af det i sensommeren og måske først til efteråret, siger Helene Bilsted Probst.

/ritzau/