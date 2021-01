Ud af 665 indberetninger om formodede vaccinebivirkninger har de fleste været ikkealvorlige eller kendte.

Lægemiddelstyrelsen har indtil videre modtaget flere hundrede indberetninger om formodede bivirkninger ved brug af coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Men for langt størstedelen af indberetningerne har de formodede bivirkninger været ikkealvorlige eller omhandlet allerede kendte bivirkninger.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

Siden 27. december har man i Danmark vaccineret borgere med vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Frem til 13. januar har Lægemiddelstyrelsen i alt modtaget 665 indberetninger om formodede bivirkninger. Af dem er 117 blevet behandlet.

- De fleste indberettede formodede bivirkninger var ikkealvorlige og omhandlede hovedsageligt kendte bivirkninger som smerte ved indstiksstedet, hovedpine, utilpashed, svimmelhed og feber, skriver Lægemiddelstyrelsen i sin pressemeddelelse.

Ligesom i andre lande har Lægemiddelstyrelsen modtaget indberetninger om dødsfald efter vaccination.

Indtil videre har styrelsen vurderet fem ud af 11 indberetninger, der omhandler dødsfald i tiden omkring vaccination.

- I alle fem tilfælde er det Lægemiddelstyrelsens vurdering, at det er mindre sandsynligt, at der er sammenhæng med vaccinen, og at det er overvejende sandsynligt, at dødsfaldene skyldes andre forhold, skriver styrelsen.

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut har 168.345 personer påbegyndt vaccination med vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Dertil har 1096 personer påbegyndt vaccination med vaccinen fra Moderna.

I alt vil det sige, at 2,90 procent af befolkningen er ved at blive vaccineret mod coronavirusset.

571 personer - eller 0,0098 procent af befolkningen - er færdigvaccineret.

