Styrelsen for Patientsikkerhed fjerner opfordring om at indberette borgere, der muligvis er coronasmittet.

Opfordring om at indberette borgere, der formodes at være smittet med coronavirus, og som udviser bekymrende adfærd, er blevet fjernet igen fra Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Det bekræfter styrelsen over for TV2.

Opfordringen har ellers stået på styrelsens hjemmeside de seneste dage, efter at Folketinget hastebehandlede en lovpakke med en række ændringer af epidemiloven.

Ændringerne har blandt andet givet sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) en række nye beføjelser under coronavirussets indtog i Danmark.

/ritzau/