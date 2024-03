Prins Henriks Skole var i sin gode ret til at hjemsende 11-årig elev med tørklæde, konkluderer styrelse.

Prins Henriks Skole overtrådte ikke reglerne, da skolen forbød en 11-årig muslimsk elev at bære tørklæde på skolen.

Det konkluderer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ifølge Kristeligt Dagblad.

I januar 2023 blev den 11-årige elev sendt hjem fra den københavnske privatskole, efter hun fik besked om, at hun skulle tage tørklædet af eller gå hjem.

Sagen fik stor opmærksomhed, da radiokanalen 24syv i sommer gik ind i den.

Det fik Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at undersøge hjemsendelsen.

Og nu er styrelsen altså kommet frem til, at Prins Henriks Skole var i sin gode ret til at sende eleven hjem.

- Styrelsen finder således ikke, at skolens forbud mod at bære religiøse symboler og beklædningsdele er uforeneligt med frihed og folkestyrekravet, lyder det i et brev fra styrelsen til skolen ifølge Kristeligt Dagblad.

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der står for at føre tilsyn med landets uddannelser. Styrelsen hører under Børne- og Undervisningsministeriet.

Kristeligt Dagblad har talt med Frederik Waage, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.

Han bekræfter, at det stemmer overens med eksisterende retspraksis fra menneskerettighedsdomstolen.

Det gør det, fordi der er tale om en privatskole, der kan udforme egne ordensregler. Man ville ikke kunne gøre det samme i folkeskolen.

Prins Henriks Skole ligger på Frederiksberg og kaldes i folkemunde ofte for "den franske skole".

Skolen har netop haft fint besøg af dronning Margrethe, der deltog ved den officielle indvielse af skolens nye bygninger i starten af februar.

Den dengang 11-årige pige går ikke længere på skolen. Hun blev trukket ud af skolen, få uger efter at hun første gang mødte op i hijab.

/ritzau/