Det er tiden, hvor mange så småt begynder at købe dette års julegaver.

Om det er en sømpistol, næsehårstrimmer eller en legetøjshund, skal du forsøge at undgå at købe en ulykke online.

EU-landene har ensartede, høje krav til produktsikkerhed, mens man ikke nødvendigvis er lige så godt beskyttet, hvis man handler på webshops uden for EU. Derfor skal du holde godt øje med sikkerheden, når du handler online uden for EUs grænser.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ifølge en undersøgelse, som Epinion har udført for DI Handel, foregår 30 procent af alle danskernes onlinekøb i udenlandske webshops.

Danske myndigheder har heller ikke de samme lige og gode muligheder for at føre kontrol med virksomheder, der ikke lever op til sikkerhedskravene, som hvis virksomheden er placeret inden for EU.

Det gælder nu også for virksomheder i Storbritannien, der efter Brexit ikke længere er medlem af EU.

Sikkerhedsstyrelsen er derfor kommet med en ny kampagne: 'Pas på du ikke køber ulykker online'.

»Rigtig mange danskere handler online, men det er sjældent sikkerheden, der afgør, om man køber et produkt. Vi vil gerne have folk til at tænke lidt mere over, om de risikerer at komme til skade med det, de køber.«

»Vi håber, at det kan skabe opmærksomhed om, at det, vi køber, ikke kun skal være smart eller billigt, men også sikkert,« siger udviklingschef Lone Brose fra Sikkerhedsstyrelsen.