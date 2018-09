Et mæslingeudbrud på Sydfyn får Styrelsen for Patientsikkerhed til at anbefale, at man er ekstra opmærksom.

Overlæge og sektionsleder ved Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne Hempel Jørgensen, anbefaler, at man holder øje med symptomer og reagerer hurtigt, hvis de er der.

Men ikke ved fysisk at møde op ved lægen.

»Vi vil gerne have, at man ringer til enten vagtlægen eller egen læge, så man ikke smitter nogen i venteværelset,« siger hun til fyens.dk.

Arkivfoto. Mæslinger er ekstremt smitsomt. Foto: Stockphoto / Scanpix Vis mere Arkivfoto. Mæslinger er ekstremt smitsomt. Foto: Stockphoto / Scanpix

Udbrudet er fundet på en 15-årig dreng fra Svendborg, og derfor er lægerne nu ekstra opmærksomme på den meget smitsomme sygdom.

Desuden er drengens klasse og omgangskreds blevet kontaktet, så de kan være ekstra opmærksomme. Fyens.dk har set den skrivelse, som er sendt ud til lægerne i lokalområdet.

Her fremgår det, at den 15-årige dreng formentlig er smittet under et skoleophold i Polen.

Anne Hempel Jørgensen vil ikke fortælle, om den 15-årige dreng er vaccineret eller ej.

Dog siger hun til lokalmediet, at man normalt ikke bliver smittet, hvis man er vaccineret, og at alle derfor bør blive det, da det er gratis at blive vaccineret.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i 2017 vurderet, at Danmark opfylder betingelserne for at have elimineret mæslinger.

Det betyder, at der ikke har været vedvarende smitte af mæslinger i Danmark i de seneste tre år (2014-2016). Der har dog været anmeldt enkelte tilfælde af mæslinger i perioden.