20.957 frøpakker med muligt skadeligt indhold er siden foråret blevet opsnappet på postcenter i Kastrup.

Et stort antal postpakker med frø af planter giver anledning til panderynker hos Landbrugsstyrelsen.

Siden foråret har det internationale postcenter i Kastrup opsnappet 20.957 frøpakker med et tilsyneladende uskyldigt indhold af frø.

Brevene er typisk afsendt fra Kina, og i de fleste tilfælde er de sendt uopfordret.

- Pakkerne kommer typisk fra Kina, men det fremgår ikke, hvem der er den reelle afsender, siger enhedschef Kristine Riskær, Landbrugsstyrelsen.

- Vi antager, at hovedparten af pakkerne er tilsendt uopfordret. Formentlig som en slags brushing scam. Det er en metode, man også har set i udlandet, siger Kristine Riskær.

Brushing scam er et internetfænomen, hvor eksempelvis et e-handelsfirma forsøger at snyde sig til gode ratings.

De mystiske frøpakker er ifølge internationale medier også dukket op i postkasser i USA og Storbritannien.

- Det kan være lidt svært at gennemskue forretningsmodellen. Men det kan være noget, man får tilsendt, fordi man tidligere har anvendt en bestemt e-handelsportal.

- Og for at opnå bedre ratings, sender de så de her pakker, siger Kristine Riskær.

Pakker med frø fra lande uden for EU er som udgangspunkt ulovlige, hvis der ikke medfølger et sundhedscertifikat.

Kravet blev indført i EU for et år siden for at sikre, at der ikke indføres planter og frø med sygdomme og såkaldte invasive arter.

De første prøver af de mystiske frøpakker er ved at blive analyseret i et laboratorie.

Der er tegn på, at de kan indeholde genmodificerede organismer (gmo).

Derfor er det myndighedernes anbefaling, at man destruerer indholdet, hvis man modtager en pakke med frø fra et land uden for EU uden medfølgende sundhedscertifikat:

- Hvis man modtager sådanne frøpakker, er det vores anbefaling, at man koger dem, smider dem i mikrobølgeovnen eller pakker dem ind i noget plastik og smider dem ud til småt brændbart.

- Man skal ikke så dem ud, så vi får dem i omløb i vores haver og vores natur, siger Kristine Riskær.

Styrelsen er i dialog med andre EU-lande og EU-Kommissionen om sagen og vil ad den vej tage kontakt til e-handelsportaler, der formodes at stå bag.

