Vandperler, der udvider sig, og magneter kan skade børn, hvis de sluger dem, advarer Sikkerhedsstyrelsen.

Forældre til børn under tre år skal være varsomme med at lade deres børn lege med ting, der ikke er tænkt som legetøj, og som derfor kan blive slugt med store skader til følge. Det advarer Sikkerhedsstyrelsen om.

Advarslen retter sig særligt mod vandperler og magneter.

- I løbet af kort tid er det blevet populært på blogs og sociale medier at lave sansemotoriske lege med vandperler, skriver Sikkerhedsstyrelsen:

- Vandperler er egentlig en pyntegenstand til blomsterdekorationer, men er blevet populære hos forældre, som bruger dem til at lave sansemotoriske lege med deres børn.

- Perlerne er ganske små i tør tilstand, men udvider sig voldsomt, når de lægges i blød i vand. Samtidig er de farvestrålende og kan ligne slik for mindre børn, som ofte kommer ting i munden.

- Når perlerne er udvidede, kan børn blive kvalt i dem. Sluger et mindre barn perlerne, inden de er udvidede, vokser de til fuld størrelse i tarmen. Det kan i sidste ende være fatalt, understreger Sikkerhedsstyrelsen.

Derudover advares forældre mod at lade små børn lege med magneter.

- Hvis barnet sluger to eller flere magneter på forskellige tidspunkter, kan de ligge to forskellige steder i tarmen. Det betyder, at magneternes tiltrækningskraft i uheldige tilfælde gnider hul i tarmvæggen, skriver Sikkerhedsstyrelsen.

Hvis man er bange for, at ens barn har spist vandperler eller magneter, skal man straks søge læge, lyder det fra styrelsen.

/ritzau/