I området omkring brandskolen i Gl. Skejby i det nordlige Aarhus opfordrer Styrelsen for patientsikkerhed i disse dage om, at det kan være farligt at røre jorden.

Ja, du læste rigtigt.

Årsagen skal findes i, at man har fundet det skadelige stof PFOS i et bassin ved den gamle brandskole i området. Det skriver TV 2 Østjylland.

B.T. har tidligere beskrevet sagen, hvis epicentrum er Kirstinemindevej 14 i Aarhus N. Det er Østjyllands Brandvæsens øvelsesplads

Advarslen gælder for alle i området omkring Koldkær Enge og den gamle brandskole.

En del af det forgiftede vand, der blev fundet i bassinet, er nemlig løbet ned i en kloak, der leder vandet over til Koldkær Bæk.

Det er ikke et problem at være i området. Det slår Styrelsen for patientsikkerhed fast, da mængden af PFOS ikke er så stort, at det er skadeligt at indånde.

Men da der endnu ikke er svar på jordprøver fra området, så lyder den klare opfordring, at man skal lade være med at røre ved jorden, som altså kan være giftig.

Den advarsel går specifikt på personer, som færdes i området med børn, som fra tid til anden kan finde på at samle ting op fra jorden.

Ligeledes anbefales det, at man ikke spiller bold i området eller sidder på jorden og spiser.

Efter fundene af det giftige stof har Aarhus Vand foretaget prøver af drikkevandet i området. Og her er der ikke fundet skadelige stoffer.

Tidligere har B.T. kunnet beskrive, at det skum, som brandvæsenet tidligere brugte til at slukke brande, som har indeholdt det giftige stof PFOS.