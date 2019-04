Nye undersøgelser tyder på, at et stort indtag af ingefær hos gravide kan øge risikoen for abort.

Gravide kvinder er ofte blevet rådet til at afhjælpe morgenkvalmen med ingefær. Men det kan være farligt.

For store mængder ingefær kan nemlig have en negativ påvirkning på graviditeten.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse på baggrund af en ny vurdering, som DTU Fødevareinstituttet har foretaget for styrelsen.

Her tyder rotteforsøg på, at et stort indtag af ingefær kan øge risikoen for abort. Undersøgelsen viser ikke, hvilke indholdsstoffer det er i ingefær, der øger risikoen.

Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen, at gravide ikke indtager ingefærshots eller kosttilskud med ingefær.

/ritzau/