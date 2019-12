Mange steder i Danmark føler man måske, at gaderne er blevet lidt tommere, selvom julehandlen snart er på sit højeste.

Det er fordi, nethandlen stadig stiger stødt, men nu advarer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Fordi selvom langt de fleste oplevelser med nethandel er succeshistorier, så er det vigtigt stadig at være opmærksom.

Hvis man ikke er det, så kan det nemlig gå helt galt.

»Langt det meste nethandel går godt, og mange danskere føler sig trygge ved at handle på nettet. Trygheden må bare ikke blive en sovepude, så de ikke får tjekket, hvem de handler med,« siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Mette Rose Skaksen, i en pressemeddelelse.

Frygten er, at borgere tror, at de handler i en dansk netbutik, men hvis de ikke får undersøgt det nærmere, så kan det senere vise sig at være et udenlandsk sted. Og det kan give rigtig store problemer.

»Hvis netbutikken viser sig at ligge i et land uden for EU, kan det nemlig have betydning for både den samlede pris og forbrugerens rettigheder og klagemuligheder,« siger Mette Rose Skaksen.

Eksempelvis kan danskerne ende med at betale en rigtig dyr told, hvis pakken ikke kommer fra EU. Det er på grund af toldreglerne.

Lars Arent, der er leder hos Forbruger Europa forklarer, at man ofte får henvendelser fra danskere, som tror de har handlet på en europæisk side.

Det kan være rigtig træls, hvis der er noget galt med varen, fordi det er markant sværere og dyrere at klage, end hvis pakken er fra et EU-land.

Der er også andre grunde til, at man skal være ekstra opmærksom.

I EU har man strenge regler for, hvad der må sælges. Der kan eksempelvis være farligt kemi i det legetøj, man bestiller fra et land uden for EU.

»Vi har lige gennemført en indsats, hvor vi har testet 22 varer fra handelsplatforme uden for EU. 21 af dem var farlige. Det er vigtigt, at forbrugerne tænker sig godt om og tjekker, om de handler med en virksomhed uden for EU,« siger Lone Brose, der er kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Det kan også være et problem, at mange varer bliver forfalsket, så det ikke er den ægte vare, du bestiller hjem.

Analyseinstituttet Wilke har lavet en rundspørge hos 1020 danskere, og her er det en tredjedel, som har prøvet at blive overrasket over at have købt varer i en netbutik, som de troede var dansk, men som viste sig ikke at være det.

I samme rundspørge svarer 40 procent af deltagerne, at de har oplevet problemer i forbindelse med en handel på nettet.