Det er for galt, at tv-værten Felix Smith forleden optrådte i shorts i 'Go' aften Danmark', mener præsten og debattøren Sørine Gotfredsen - men både TV2 og DR afviser at indføre dresscode.

'Der er flere gode grunde til at glæde sig over, at vejret er blevet køligere og mere menneskeligt. For eksempel nærmer vi os afslutningen på den fase, hvor man kunne risikere uden varsel at opleve mænd optræde i fjernsynet iført shorts,' skrev Sørine Gotfredsen i en kommentar i Kristeligt Dagblad.

Det er faldet sognepræsten og debattøren for brystet, at Felix Smith 17. august bød indenfor i studiet 'i nogenlunde samme mundering, som han sikkert ville tage på stranden i', siger hun.

»Shorts er aldrig formelt, medmindre man er spejder eller fodboldspiller. Det kan aldrig være normen at sidde med korte bukser i fjernsynet. Når man er i tv, er man i det offentlige rum - og man er i mange tiflælde inviteret ind for at komme med sine holdninger som repræsentant for noget. Så har man en pligt til at klæde sig sådan, at man respekterer både dem, man taler til, og det, man taler på vegne af. Det gør man ikke ved at tage shorts på,« uddyber Sørine Gotfredsen over for B.T.

Sørine Gotfredsen mener ikke, mænd bør optræde i shorts i fjernsynet. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Sørine Gotfredsen mener ikke, mænd bør optræde i shorts i fjernsynet. Foto: Thomas Lekfeldt

Tidligere på sommeren var det Jyllands-Postens chefredaktør Jacob Nybroe, der skabte debat, da han i en intern e-mail til medarbejderne slog fast, at avisen 'er en arbejdsplads - ikke en campingplads'.

»Det var meget forfriskende af ham at sige det. Når man har det forkerte tøj på, afsløres det, at man ikke har sans på forskellen mellem det private og det arbejdsmæssige, at man ikke tager situationen helt alvorligt. Det er efterslæb fra 1968, at vi har mistet sansen for, hvad uniformer betyder,« siger Sørine Gotfredsen.

Nogen vil sikkert undskylde sig med, at sommeren 2018 har været usædvanlig varm. Hvad siger du til det?

»Man må lide for sit embede. Som præst mærker jeg, at det er voldsomt varmt at stå i en præstekjole af uld i sommervarmen. Det andet er noget klynk.«

Men er der ikke forskel på shorts? Der er vel shorts, man trods alt kan kalde pæne?

»Jeg står fast. Ingen shorts i seriøse programmer. Men jeg vil godt give dig ret i, der er forskel på, hvor sjusket det ser ud. Og at det også har betydning, hvad man har på fødderne,« siger hun.

Mens TV2 har en dresscode for værterne på News og Nyhederne, vil redaktionschef for Go' aften Danmark, Henriette Ladegaard-Pedersen, ikke indføre en.

»Badesandaler og shorts vil for eksempel ikke være ønskeligt. Så synes jeg, det bliver for useriøst. I det omfang, man opretholder en formel pæn påklædning, er det i orden med shorts,« siger hun til fagbladet Journalisten.

Samme melding kommer fra DR2, som skønner, at i alt 10-12 mænd har optrådt i shorts i 'Deadline'-studiet hen over sommeren. Aktualitetsprogrammets redaktør, Heidi Robdrup, skriver i en e-mail til Journalisten, at 'nogle finder (shorts) drenget og useriøst', mens det for andre er en 'helt naturlig påklædning'.

Tilbage til Sørine Gotfredsen. Hun ser 'meget gerne', at tv-værter og -gæster er mere kedelige i tøjet end tilfældet er i dag.

»Bare man ikke er useriøst klædt på,« siger hun.