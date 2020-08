Som følge af corona får nye studerende på Aarhus Universitet en noget anderledes studiestart end normalt.

Mandag lyder startskuddet for tusindvis af nye studerende på Aarhus Universitet.

Men studiestarten er noget anderledes, end den plejer som følge af situationen med coronavirus, forklarer prorektor Berit Eika.

Universitetets egen kampagne »Be nice - not corona-træls« skal med bannere og plakater minde studerende og ansatte om afstand og afspritning.

»Desuden har vi informeret alle undervisere om, at de ikke skal tøve med at afbryde undervisningen, hvis der er en usikker situation.«

»Det samme får de studerende at vide. De har altid lov at trække i nødbremsen, hvis der er for mange mennesker samlet et sted, eller hvis noget føles usikkert,« siger hun.

De studerende bliver holdt i grupper af maksimalt 30 personer.

Dele af undervisningen er blevet omlagt, ligesom selve studiestarten også er det.

»Vi har lavet et virtuelt studiestartsmodul med nødvendige informationer om studieliv, uddannelsesforhold og den slags ting.«

»Før mødtes man med sine tutorer og blev introduceret fagligt og socialt, men i år har al traditionel rusaktivitet været aflyst i Aarhus,« siger Berit Eika.

Aarhus Universitet har optaget cirka 7000 studerende i alt fordelt på campus i Aarhus, Herning og Emdrup.

Studiestarten er løbende, så nogle fakulteter åbner mandag, mens andre først begynder onsdag.

/ritzau/