Temperaturen i Arktis stiger hurtigere end antaget, og klimamodeller kan ikke følge med, viser nyt studie.

Arktis bliver varmere, og det går hurtigere end klimamodellerne kan forudsige.

Faktisk er der så kraftige og hurtige spring i temperaturen, som man også så under istiden for over 10.000 år siden.

Det viser et nyt internationalt studie, som blandt andre tre forskere fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) står bag.

En af dem er klimaforskeren Martin Stendel, og ifølge ham er de store temperaturstigninger et af hovedpunkterne.

- Ved den seneste istid var der nogle korte perioder med meget bratte opvarmninger.

- Her taler vi otte til ti graders stigning inden for en menneskealder, og hvis vi kigger på dataene i dag, kan vi se det samme. Selv om årsag dengang og nu er forskellige, er begge knyttet sammen af ændringer i havisens udbredelse, siger han.

Det andet resultatet, som studiet er kommet frem til, er, at nutidens klimamodeller ikke er gode nok. De kan ikke helt følge med.

- Hvis vi med klimamodeller forsøger at simulere det, vi allerede har observeret de seneste 40 år, så viser det sig, at de ikke er i stand til at simulere hele den observerede opvarmning.

- Det kan altså være, vi undervurderer størrelsen af den nuværende opvarmning ud fra modellerne, siger Martin Stendel.

Han advarer mod, at der kan ligge uhyggelige overraskelser foran os i form af endnu meget bratte stigninger i temperaturen ved Arktis. I perioder - både under istiden samt i periode fra 1979 til 2018 - er den øget med mere end en grad per årti.

Varmehoppene fører til, at der bliver mindre havis ved Arktis, da isen smelter. Når det hvide is- eller snedække forsvinder, stiger temperaturen hurtigere, fordi områderne reflekterer mindre af solens stråler tilbage ud i rummet og i stedet optager mere solvarme.

Hvilket igen accelererer afsmeltningen af isen.

Studiet viser ifølge Martin Stendel også, at det er vigtigt at forbedre klimamodellerne for Arktis.

- De er ikke gode nok, og derfor kan vi ikke præcist sige, hvad der vil ske. Men vi kan ikke udelukke, at der kommer nogle meget bratte ændringer, og at havisen går meget mere tilbage eller muligvis forsvinder helt.

Alt håb er dog ikke ude. Det er bestemt stadig muligt at gøre en forskel for klimaet ved at mindske udledningen af CO2, vurderer Martin Stendel.

- Det er endnu ikke for sent. Hvis vi beslutter os for at føre udledningen af drivhusgasser til nul hurtigt, kan vi undgå det værste, siger han.

Det kræver ifølge Martin Stendel, at Danmark lever op til de betingelser, der blev aftalt i Parisaftalen, som skal begrænse den globale opvarmning.

/ritzau/