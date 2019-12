En hund er menneskets bedste ven. Men nogle gange gavner den måske mere, end man lige skulle tro.

For et studie foretaget af forskere fra John Hopkins Børnehospital i Maryland, USA, viser, at der er en sammenhæng (korrelation) mellem at have en hund som barn og mindre risiko for at få skizofren.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Det betyder selvfølgelig ikke, at alle, der havde hund som barn, ikke får skizofreni senere i livet.

Forskerne undersøgte 1.300 frivillige deltagere.

Af deltagerne havde 381 individer en bipolar diagnose (kendetegnes ved, at man gennemlever både maniske og depressive episoder), og 396 var diagnosticeret med skizofreni.

De sidste 594 havde hverken en bipolar diagnose eller skizofreni.

Forskerne spurgte ind til forsøgsdeltagernes kæledyrshistorik, fra deres tidligere teenageår og hele vejen tilbage til deres fødsel.

De fandt, at der var en 24 procents lavere chance for at udvikle skizofreni, hvis man havde haft en hund tidligt i sit liv.

»Den største tilsyneladende beskyttende effekt blev fundet hos børn, der havde en hund ved fødslen, eller før de blev tre år,« siger læge og hovedforfatter på studiet, Robert Yolken, som er professor i pædiatri på Johns Hopkins Children’s Center i USA, til Science Alert.

På trods af at der altså er observeret en sammenhæng, er der stadig brug for at få yderligere uddybet de nye fund.

Denne type studier, som er baseret på selvrapportering, bør nemlig aldrig stå alene - og er slet ikke nok baggrund til at basere en stor beslutning om at få et kæledyr på, understreger forskerne bag studiet. Alligevel mener de, studiet er vigtigt.

»En bedre forståelse af de bagvedliggende mekanismer, der ligger bag koblingen mellem det at have et kæledyr og psykiske lidelser gør os i stand til at udvikle de rette forebyggelses- og behandlingsstrategier,

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift PLOS One.

