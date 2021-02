Der er ikke dokumentation for, at vaccinerede ikke bærer coronasmitte. Studie tyder på, de fleste ikke gør.

Det ser ud til, at coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech ikke kun begrænser markant, hvor mange coronasmittede som bliver syge.

I et indledende studie i Israel har vaccinen også vist sig at forhindre smittespredning i næsten 90 procent af tilfældene.

Det skriver Berlingske med henvisning til det tyske magasin Der Spiegel.

Indtil videre har der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke været sikker dokumentation for, at vaccinerne også forebygger, at den vaccinerede kan være smittebærer.

Det vides altså ikke med sikkerhed, om vaccinerede kan smitte andre. Det forventes dog ikke at være tilfældet. Dokumentationen ventes ifølge styrelsen at komme, i takt med at vaccinationerne skrider frem.

Studiet i Israel er lavet i samarbejde med landets sundhedsministerium. Det er endnu ikke blevet gennemgået af eksterne forskere, skriver Berlingske.

Også coronavaccinen fra AstraZeneca har vist sig at hindre smittespredning. For et par uger siden viste et studie, at den reducerer smitten med 67 procent.

Israel er det land, der længst fremme med at vaccinere sin befolkning mod ny coronavirus. Omkring halvdelen af landets befolkning har fået mindst ét stik af de to stik, der skal til, før man er færdigvaccineret.

Det har betydet, at en delvis genåbning søndag begyndte i landet. Vaccinerede, der med et pas kan dokumentere de to stik, kan nu få lov til at besøge blandt andet fitnesscentre og hoteller.

Arbejdet med at vaccinere går altså markant hurtigere i Israel, hvor der bor tæt på ni millioner mennesker, end i Danmark. Her har knap fem procent af de 5,8 millioner indbygger fået mindst et vaccinestik.

/ritzau/