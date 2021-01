I USA er hjemmetest for coronavirus godkendt. Den fanger de fleste smittede personer med meget virus.

I USA har myndighederne givet grønt lys til flere hjemmetest for coronavirus, hvor man kan få svar på sin prøve på 15-30 minutter.

Et nyt forskningsstudie fra USA viser, at testen sammenlignet med pcr-test er langt mindre præcis, men ser man på evnen til at finde personer med meget virus i kroppen, er den meget præcis.

Det viser et studie, som den amerikanske myndighed Center for Disease Control (CDC) har offentliggjort. CDC er USA's pendant til Statens Serum Institut (SSI).

Hjemmetesten, der er fra virksomheden Abbott, fanger 64,2 procent med symptomer for coronavirus, men kun 35,8 procent uden symptomer.

Men ser man på personer med meget virus i svælget, som vurderes at være mest smitsomme, var testen endnu mere effektiv.

Når det gælder personer med meget virus i kroppen, har testene kunnet fange 92,6 procent af de smittede med symptomer. For personer uden symptomer var tallet 78,6 procent.

Forsøget er lavet med 3419 forsøgspersoner i USA, der både har taget en hjemmtest og en pcr-test. Man tager testen ved en podning gennem næsen.

Forskerne bag studiet påpeger, at hjemmetesten har sine åbenlyse fordele på grund af et hurtigt resultat - især i tilfælde hvor der er lang ventetid på svar på de mere præcise pcr-test.

- Personer, som ved, at de har en positiv test inden for 15-30 minutter, kan hurtigere isolere sig, og smitteopsporing kan blive startet tidligere og være mere effektiv, end hvis testresultatet først kommer flere dage senere, skriver forskerne.

Den pågældende hjemmetest kan ifølge Washington Post købes for omkring 25 dollar.

For at kunne købe testen skal man have en henvisning fra en læge, der vurderer, at man er i risiko for at være blevet smittet.

/ritzau/