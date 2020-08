Folk er stadig opmærksomme på råd for at undgå smitte, men vi fortolker rådende anderledes, siger forsker.

Danskerne slækker mere på corona-retningslinjerne i dag, hvis man sammenligner med perioden under nedlukningen i marts og april.

Det viser et igangværende studie af befolkningens adfærd og holdninger under coronakrisen fra Aarhus Universitet.

Fredag aften udtrykte statsminister Mette Frederiksen (S) bekymring over danskernes adfærd i et interview med avisen Danmark.

- Det er ikke godt, det, der sker lige nu. Jeg er bekymret. Vi begynder at slække. Der sprittes mindre af, afstanden mellem os er blevet kortere. Vores kontakt med mange personer er taget til. Vi er dér, hvor vi afgør, måske i løbet af de kommende uger, hvad det er for et efterår, vi går ind i, sagde hun.

Og påstanden om danskernes adfærd er rigtig, siger Michael Bang Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, som står bag studiet.

- Hvis vi sammenligner med tiden under nedlukningen i marts og april, så er der sket et lille skred i forhold til danskernes adfærd. Vi spritter mindre af, og vi holder mindre afstand, siger han.

I midten af marts svarede lidt over 50 procent af danskerne, at de i meget høj grad var opmærksomme på at holde afstand. Det er nu omkring 35 procent.

Derudover er antallet af personer, der spritter eller vasker hænder mindst ti gange i løbet af dagen, faldet fra omkring 80 procent til omkring 60 procent.

Og alene siden midten af maj er antallet af vores daglige kontakter med andre mennesker fordoblet, viser studiet.

- Folk siger sådan set stadigvæk, at de er opmærksomme på at spritte hænder og holde afstand. Så det er ikke, fordi folk ikke bekymrer sig om corona mere, siger Michael Bang Petersen.

Han peger derimod på to mulige årsager til den slækkede adfærd.

- Det ene er, at rammerne har ændret sig, i takt med at landet er åbnet mere op. Der er flere mennesker ude i samfundet, og det gør det sværere at holde afstand, siger han.

Eksempelvis ændrede myndighederne i begyndelsen af maj anbefalingen om at holde afstand fra to til en meter.

- Men der er også noget i vores data, der tyder på, at vores fortolkning af rådene har ændret sig. Vi hører simpelthen noget andet i dag, når vi får at vide, at vi skal holde afstand, end vi gjorde under nedlukningen.

Eksempelvis undlod mange i marts og april at holde middagsselskaber for at holde afstand - mens mange ifølge professoren nu fortolker rådet som om, at de skal holde et skridts afstand til andre i køen i supermarkedet.

/ritzau/